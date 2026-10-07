В 2027 году Украина получит почти $9 миллиардов помощи от одной из стран Европы

Этот союзник занимает девятое место среди крупнейших доноров Киева по общему объему выделенных средств.

Правительство Норвегии 7 октября представило проект нового оборонного бюджета на 2027 год. В нем Осло планирует выделить 85 миллиардов норвежских крон (8,89 млрд долларов) на поддержку Украины, сообщает Kyiv Independent.

Средства будут направлены в Программу поддержки имени Нансена, названную в честь норвежского гуманиста Фритёфа Нансена, который возглавлял меры по ликвидации голода в Украине в начале 1920-х годов. Программа предоставляет Киеву как военную, так и финансовую поддержку, и благодаря последнему обязательству со стороны Осло ее общий объем увеличится до 344 млрд норвежских крон (36 млрд долларов).

Кроме того, недавно Норвегия внесла 90 миллионов евро (100 миллионов долларов) в Фонд ЕС для Украины, который предоставляет Киеву средства в обмен на проведение ключевых реформ.

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Согласно данным инициативы Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики, с начала полномасштабного российского вторжения Норвегия занимает девятое место среди крупнейших доноров Украины по общему объему выделенных средств.

Новый взнос запланирован на фоне того, как Украина и ЕС все сильнее давят на третьи страны, чтобы те увеличили поддержку Киева, который сталкивается с дефицитом бюджета на 2027 год в размере 1,66 триллиона гривень (40 млрд долларов). Норвегия входит в Шенгенскую зону, однако не является членом Европейского Союза.

Дефицит бюджета Украины – главные новости

Еще в августе президент Владимир Зеленский заявлял, что Минобороны сталкивается с дефицитом финансирования в размере 27 миллиардов долларов. По его словам, средства были необходимы для обеспечения личного состава, социальной поддержки и закупки вооружения для ведения боевых действий. С тех пор потребность в средствах только росла.

На фоне дефицита бюджетных средств активизировались разговоры о возможной передаче Украине замороженных в Европе российских активов. Вопрос должны рассмотреть лидеры Европейского Союза на двухдневном саммите 15–16 октября в Брюсселе.

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