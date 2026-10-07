Борьба с реактивными БПЛА: Игнат объяснил, помогают ли турели сбивать больше целей

Помимо турелей, вражеские беспилотники сбивают дроны-перехватчики, авиация и малая ПВО, задействованы системы РЭБ и т. д.

Автоматизированные турели, которые устанавливают в Украине для сбивания российских целей, – лишь часть комплексной системы ПВО, ее радиус действия ограничен. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отвечая на вопрос, увеличилось ли количество сбитых реактивных дронов именно благодаря турелям.

"Сразу скажу – не благодаря этому", – сказал он.

По его словам, турели действительно уже работают, но процент сбитых целей пока довольно невысок, поскольку их нужно масштабировать. Турель – это объектная защита, установки размещают даже не на самом объекте, а "где-то на подступах", уточнил военный.

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Он пояснил, что турель – один из элементов комплексной системы ПВО. Сейчас они оснащены крупнокалиберными пулеметами 12,7 мм, действующими на небольшом расстоянии – до 1 км, при соответствующих погодных условиях и удобном подходе цели к турели. Ведь если цель уже пикирует, то вероятность поражения значительно снижается. Впрочем, турели устанавливают в разных городах, в частности в Киеве, ранее они появились в Харьковской области.

По словам Игната, дроны сбивают различные средства – помимо турелей, это дроны-перехватчики, авиация и малая ПВО, а также задействованы системы РЭБ и т. д.

"Наша система ПВО имеет зонально-объектный характер. Допустим, в зонах, где пролетают "шахеды", работает авиация… Вертолетчики работают с обычными "шахедами", а реактивные дроны в основном перехватывает тактическая авиация. Там уже не может работать наземная ПВО, потому что в воздухе находятся наши самолеты – есть риск…", – пояснил Игнат.

В то же время советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов также прокомментировал функцию турелей.

"Важно понимать, что турель на базе пулемета – это не защита на "уровне города", а защита на "уровне объекта". Например, склада, производства, моста, электроподстанции", – отметил он.

По его словам, дальность защиты в первую очередь определяется характеристиками пулеметов. Также он обратил внимание на то, что турель не заменяет основные средства ПВО, она – последний уровень защиты, когда дрон преодолел все остальные.

Установка автоматических турелей в Киеве

Напомним, советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов рассказал, что для борьбы с реактивными "Шахедами" в Киеве установили 12 автоматических турелей. По словам Флэша, эти системы будут устанавливать и в дальнейшем; турели – инновационное украинское решение, которое сбивает дроны с помощью пулеметов под управлением искусственного интеллекта.

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