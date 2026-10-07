Нацбанк резко укрепил гривню: официальный курс валют на 8 октября

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,16 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 8 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,86 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,16 гривни за один евро, то есть гривня выросла сразу на 48 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,84/44,89 грн/долл., а к евро – 50,14/50,18 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 7 октября снизился на 14 копеек и составлял 45,22 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,69 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне снизился на 2 копейки и составил 50,95 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,22 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 10 копеек и составил 45,10 гривни за доллар, а курс евро не изменился и составлял 50,85 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,50 гривни, а евро – по курсу 49,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: