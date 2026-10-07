Два нефтяных объекта и полигон: Зеленский раскрыл результаты ночных ударов по РФ (видео)

Были нанесены удары по объектам, которые помогают России финансировать ведение войны против Украины.

Украинские военные ночью нанесли успешные удары в глубокий тыл Российской Федерации в ответ на ее жестокие атаки против гражданского населения Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram. "Справедливые украинские ответы на все российские удары по нашим людям. За эти сутки наши воины нанесли удары по четырем целям, которые помогают России финансировать и вести ее жестокую войну. По двум нефтяным объектам и полигону в Пермском, Самарском и Астраханском регионах", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, украинские военные нанесли ответные удары по российским захватчикам и в Черном море.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 октября у побережья Сочи загорелось судно Aframax Rio, являющееся танкером "теневого флота" РФ. Этот танкер перевозил сырую нефть из Новороссийска в Индию.

Ранее в Украине обещали "выключить" российскую военную машину, уничтожив инфраструктуру, флот, объекты топливно-энергетического комплекса, логистику и предприятия, работающие на нужды войны.

А в ночь на 9 сентября Силы обороны нанесли удары по ряду важных целей противника. В частности, в Новороссийске были поражены корабли, а в Анапе – палубный истребитель Су-33 и вертолёт Ми-8.

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