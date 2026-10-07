Путин хочет восстановить СССР: глава МИД Германии назвал 5 стран, для которых есть угроза

Вадефуль намекнул, что для Европы существует прямая угроза.

У российского диктатора Владимира Путина есть желание восстановить СССР, поэтому под угрозой находятся не только Украина, но и еще 5 стран.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на немецком телеканале ntv. Он указал, что помимо Украины Россия имеет территориальные претензии к Грузии, Молдове, а также Эстонии, Литве и Латвии.

Вадефуль напомнил о заявлении Путина, сделанном 20 лет назад, когда тот сказал в ежегодном послании к Федеральному Собранию России, что распад Советского Союза был "величайшей геополитической катастрофой XX века" и назвал его "настоящей драмой" для российского народа.

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"Если это была величайшая катастрофа, то он, вероятно, хочет её исправить… Сейчас они (страны Балтии) являются членами ЕС и НАТО, и поэтому мы также пострадаем как союзники", – сказал немецкий министр.

Напряженность между Европой и РФ

Напряженность между Европой и Россией существенно возросла на фоне войны РФ против Украины, гибридных атак и усиления военной активности Москвы. Европейские страны наращивают оборонный потенциал и готовятся к возможным сценариям дальнейшей конфронтации с россиянами.

В то же время российские чиновники продолжают делать резкие заявления в адрес Европы. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров в сентябре заявил, что возможная война между Россией и Европой будет "очень короткой".

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