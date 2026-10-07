В десятках городов РФ не смогли начать отопительный сезон из-за износа сетей

Россияне массово остаются без отопления во время ночных заморозков.

Несмотря на официальный старт отопительного сезона и ночные заморозки, жители десятков городов Российской Федерации остаются без тепла в своих домах из-за износа коммунальных сетей, сообщает The Moscow Times.

Подобная ситуация наблюдается в Челябинской, Пермской, Нижегородской областях, Красноярском крае и Омске. В северных районах РФ отопительный сезон начался ещё 21 сентября, но во многих городах отопления нет даже в социальных учреждениях, таких как детские сады. Жители жалуются на отсутствие горячей воды и отопления, а также на появление плесени на стенах.

Коллапс отопительного сезона – результат износа коммунальной инфраструктуры, который накапливался десятилетиями, говорят специалисты. На сегодняшний день этот износ в среднем превышает 40%, а в отдельных регионах достигает 70–80%. При этом ежегодно обновляется лишь около 1% коммунальных сетей. Слабые участки сетей снова и снова дают о себе знать, особенно при запуске отопительного сезона и росте нагрузки.

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Между тем российское правительство с 1 октября повысило тарифы на коммунальные услуги в среднем на 15% по стране. Годовой рост в 17% станет рекордным показателем с 2009 года. Однако чиновники на этом останавливаться не собираются: коммунальные услуги подорожают ещё на 11% в 2027 году, на 8,6% – в 2028-м и на 7,6% – в 2029 году. В сумме за четыре года счета россиян увеличатся почти вдвое – на 44,2%.

Экономика России – последние новости

Москва направляет все свободные активы на финансирование войны против Украины. Россия планирует сохранить увеличенные военные расходы как минимум на три года, что вынуждает правительство искать источники доходов во всём – от сверхприбылей в горнодобывающей отрасли до поступлений от продажи конфискованных активов. В целом военные расходы на 2027 год запланированы на уровне 205 млрд долларов.

Не брезгуют в России и другими источниками. Местные богачи в этом году покрыли более 1% государственных расходов благодаря "добровольным" пожертвованиям на войну, которые пообещали вносить кремлевскому диктатору Путину в марте. Взносы уже превысили 5,6 миллиарда долларов.

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