Китай создал лазер для борьбы с невидимым F-35, но есть проблема

Система на основе однофотонного LiDAR в ходе моделирования обнаруживала F-35 на расстоянии до 61,4 км в ночное время, однако узкий лазерный луч имеет существенное ограничение.

Китайские инженеры разработали лазерную систему, которая, согласно моделированию, может обнаруживать американский истребитель-невидимку F-35 на расстоянии до 61,4 км. Технология использует однофотонный LiDAR, способный фиксировать даже чрезвычайно слабые сигналы отраженного лазерного света, пишет HVG.

Система может стать дополнительным способом отслеживания самолетов-невидимок за пределами прямой видимости. В то же время у технологии есть существенное ограничение: в отличие от радара, LiDAR работает с узким лазерным лучом, поэтому не обеспечивает столь широкого охвата.

Как работает китайская разработка

Концепция однофотонного LiDAR предполагает обнаружение одного фотона отраженного лазерного света и определение расстояния до цели с помощью временной метки.

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По имеющейся информации, систему разработали инженеры Китайской академии воздушных ракет. Она работает на длине волны 1064 нанометра: устройство направляет лазерные импульсы на цель, а затем измеряет отраженный свет.

Однофотонные системы могут фиксировать чрезвычайно слабые сигналы, что делает их потенциально полезными для обнаружения малозаметных целей.

Поскольку системы, предназначенные для ракет, должны соответствовать строгим требованиям к размеру, массе и энергопотреблению, инженеры смоделировали относительно небольшую оптическую систему. В расчетах использовались лазерные импульсы мощностью 1 миллиджоуль и линза диаметром 100 миллиметров.

Также модель учитывала проницаемость атмосферы, освещенность неба и шум детектора.

Ночью дальность значительно больше

Одним из ключевых параметров при моделировании было время регенерации детектора – то есть промежуток, необходимый для того, чтобы он мог зафиксировать следующий сигнал после обнаружения фотона.

Расчеты показали, что системе требуется около 9,4 фотона, чтобы начать отслеживать цель.

В то же время эффективность технологии существенно зависит от условий освещения. Днем цель можно было обнаруживать на расстоянии около 27,6 км. Ночью этот показатель возрастал до 61,4 км.

В чём проблема технологии

Увеличение дальности обнаружения само по себе не решает проблему поиска самолетов. LiDAR использует узкий лазерный луч, тогда как радар обеспечивает значительно более широкий охват пространства.

Это означает, что лазерной системе необходимо направить луч в нужную область, чтобы обнаружить цель. Поэтому технология может дополнять радиолокационные и инфракрасные системы, но не обязательно заменять их.

Есть и другая проблема. F-35 уже имеет вооружение, способное поражать цели на расстоянии, превышающем то, которое моделируется для этой системы. Таким образом, самолет может нанести удар еще до того, как лазерная система успеет обнаружить его присутствие.

Лазерное оружие – последние новости

Как сообщал УНИАН, министерство обороны Великобритании запустило проект PANOPTES – автономную лазерную систему противовоздушной обороны, установленную на транспортном средстве, предназначенную для борьбы с роями дронов и повторяющимися атаками недорогих беспилотных летательных аппаратов без быстрого истощения запасов дорогих ракет.

В частности, ведомство стремится создать систему противодействия, способную защитить маневренные силы от плотного перенасыщения беспилотниками, которое все чаще ассоциируется с войной в Украине.

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