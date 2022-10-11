Российские захватчики поразили два объекта критической инфраструктуры.

В Винницкой области в результате российских ударов по двум объектам критической инфраструктуры ранены трое людей.

Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в Telegram.

"Энергетические цели в Винницкой области попали под обстрел врага. Во время ракетной атаки враг поразил два объекта критической инфраструктуры в Ладыжине и в Винницком районе. Ранения получили 3 человека", - заявил Борзов.

Видео дня

Он добавил, что на месте работают спасатели.

Как сообщал УНИАН, оккупанты атаковали теплоэлектростанцию в Винницкой области, запустили два иранских дрона-камикадзе Shahed-136.

Массированная атака на Украину со стороны РФ - важные новости

Россия 10 октября утром атаковала ряд областей Украины ракетами и дронами-камикадзе. Взрывы, в частности, прозвучали в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Хмельницкой, Киевской областях и в городе Киев. Противник попал в объекты критической инфраструктуры.

Вследствие вражеских ударов погибли 19 человек, а 105 - травмированы.

11 октября Россия снова атаковала Украину - враг из района Каспийского моря запускал ракеты с самолетов, несколько ракет уничтожены силами нашей противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: