В Винницкой области в результате российских ударов по двум объектам критической инфраструктуры ранены трое людей.
Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в Telegram.
"Энергетические цели в Винницкой области попали под обстрел врага. Во время ракетной атаки враг поразил два объекта критической инфраструктуры в Ладыжине и в Винницком районе. Ранения получили 3 человека", - заявил Борзов.
Он добавил, что на месте работают спасатели.
Как сообщал УНИАН, оккупанты атаковали теплоэлектростанцию в Винницкой области, запустили два иранских дрона-камикадзе Shahed-136.
Массированная атака на Украину со стороны РФ - важные новости
Россия 10 октября утром атаковала ряд областей Украины ракетами и дронами-камикадзе. Взрывы, в частности, прозвучали в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Хмельницкой, Киевской областях и в городе Киев. Противник попал в объекты критической инфраструктуры.
Вследствие вражеских ударов погибли 19 человек, а 105 - травмированы.
11 октября Россия снова атаковала Украину - враг из района Каспийского моря запускал ракеты с самолетов, несколько ракет уничтожены силами нашей противовоздушной обороны.