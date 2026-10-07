HIMARS сможет поражать цели на расстоянии 1000 км: в США разрабатывают новую ракету

Армия США приступила к разработке новой версии ракеты PrSM для систем HIMARS и M270, которая должна преодолевать расстояние не менее 1000 км и поражать подвижные наземные и морские цели.

Армия США приступает к работе над следующим поколением высокоточной ударной ракеты PrSM. Вариант Increment 4 должен получить дальность полета не менее 1000 км, а также способность поражать движущиеся наземные цели и корабли, пишет Forsal.

При этом новая ракета сохранит совместимость с двумя американскими реактивными системами – колесной M142 HIMARS и гусеничной M270.

Новая ракета для HIMARS

Ракета Precision Strike Missile (PrSM) была принята на вооружение в 2023 году. За производство базовой версии PrSM Increment 1 отвечает компания Lockheed Martin.

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Однако теперь армия США решила расширить конкуренцию в рамках программы. Контракты на разработку прототипов версии Increment 4 получили пять компаний: Anduril, Castelion, Lockheed Martin, Mach Industries и RTX.

От новой ракеты ожидают дальности полета не менее 1000 км. Она должна использовать имеющиеся пусковые установки HIMARS и M270 и поражать подвижные цели как на суше, так и на море.

Одним из ключевых этапов станут полевые испытания, которые планируется начать в 2027 году. Еще через год участники программы должны представить более совершенные конструкции, соответствующие требованиям американских военных, для второго этапа летных испытаний.

После этого армия США сможет сравнить несколько конкурирующих проектов перед выбором варианта, который наилучшим образом будет соответствовать требованиям программы.

Чем уже способна PrSM

Нынешняя ракета PrSM Increment 1 имеет дальность полета примерно 500 км и является преемницей более старой ATACMS. Она использует инерциальную и спутниковую навигацию INS/GPS, но базовая версия не оснащена головкой слежения и самонаведения.

Следующие версии должны значительно расширить возможности ракеты. Во второй половине сентября Lockheed Martin получила контракт на 1,2 миллиарда долларов на поставку неопределенного количества ракет PrSM Increment 2.

Вариант Increment 2 уже прошел два испытательных запуска – в марте и сентябре этого года. По сравнению с первой версией он получил радиолокационную и тепловизионную системы наведения. Это позволит ему поражать, среди прочих целей, военные и подвижные наземные объекты.

Об Increment 3 известно значительно меньше. Он должен стать расширением Increment 2 и получить возможность нести различные типы полезной нагрузки. Среди возможных вариантов рассматриваются беспилотные разведывательные системы и артиллерийские суббоеприпасы.

Пять компаний соревнуются за новую ракету

Привлечение сразу пяти производителей должно помочь армии США снизить риск так называемой "зависимости от поставщика", когда заказчик фактически становится зависимым от одного производителя.

В программе PrSM такая ситуация особенно заметна в случае с Lockheed Martin. Компания отвечает за ракеты, а также производит пусковые установки HIMARS, которые являются одними из основных носителей нового оружия.

В то же время к программе Increment 4 пригласили и более мелких игроков американского оборонного сектора – Anduril, Castelion и Mach Industries.

Почему дальность в 1000 км является проблемой

Создание ракеты с дальностью не менее 1000 км станет серьезным техническим вызовом. Одним из главных ограничений являются размеры контейнера пусковой установки, который используется в системах HIMARS и M270.

Конструкторам необходимо разместить новую ракету в пространстве, ограничивающем ее длину примерно 4 м, а диаметр – примерно 60 см. В PrSM диаметр уменьшили примерно до 40 см. Это позволило размещать две ракеты в одном контейнере вместо одной ATACMS.

В то же время увеличение дальности до более 1000 км потребует максимально эффективного использования ограниченных веса и объема ракеты. Она должна получить соответствующие системы двигательной установки, топлива, управления и наведения, при этом оставаясь совместимой с имеющимися пусковыми установками.

Среди возможных решений рассматривается двухступенчатая конструкция, в которой первая ступень отвечает за начальную часть полета, а затем отделяется.

Другим вариантом может стать альтернативная двигательная установка, например, твердотопливный прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Это потенциально позволит повысить энергоэффективность без значительного увеличения размеров ракеты.

Новая ракета для HIMARS

Напомним, что 29 сентября компании Anduril, Castelion, Lockheed Martin Missiles and Fire Control, Mach Industries и RTX заключили отдельное соглашение о сделках в рамках проекта PrSM Increment 4. Отмечается, что это ускоренный способ заключения контрактов, который используется для прототипов вне рамок стандартных правил закупок.

Армия США сообщила, что испытания будут сосредоточены на трех аспектах: дальность полета не менее 1000 км, совместимость с пусковой установкой M142 HIMARS с возможностью переноса на другие пусковые установки в дальнейшем, способность поражать движущиеся цели на море и мобильные цели на суше, такие как ракетные пусковые установки и системы противовоздушной обороны.

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