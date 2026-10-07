РФ ударила по предприятию в Александрии: произошел пожар, есть погибшие

На данный момент известно о двух погибших, еще один человек не выходит на связь.

Во время сегодняшней массированной атаки РФ нанесла удар по предприятию в городе Александрия Кировоградской области, известно о двух погибших. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Утром враг атаковал Кировоградскую область. Зафиксировано попадание по одному из предприятий", – отметил чиновник.

По информации Райковича, на данный момент известно о двух погибших и трех раненых в Александрии. Один человек не выходит на связь.

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Мэр Александрии Сергей Кузьменко добавил, что в одном из районов города поврежден промышленный объект, огонь охватил около 2 тысяч квадратных метров.

Он уточнил, что один человек находится под завалами. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Кроме того, как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, враг нанес удар по промышленному предприятию в Днепре.

По данным мэра города Бориса Филатова, в результате атаки повреждены 16 многоэтажных домов. В них выбито около 500 окон. Кроме того, разрушена одна из гимназий, несколько магазинов бытовой техники и бассейн.

Массированная атака на Украину: детали

Сегодня российская армия нанесла массированный удар по Украине. По словам президента Владимира Зеленского, враг применил 70 ракет, среди которых – баллистические, а также "Шахеды". Ключевая цель врага – энергетика.

Последствия атаки зафиксированы в Киеве, Кременчуге, Днепре и Прилуках, где враг нанес удар по пятиэтажному жилому дому. На данный момент известно о девяти погибших, среди них – трое детей.

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