Война в Украине закончится довольно скоро, - Трамп

Он также заявил, что считал завершение войны в Украине самой простой задачей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине закончится "достаточно скоро". Об этом он сказал во время выступления в Балтиморе, штат Мэриленд, видео которого публикует Белый дом.

Американский президент в очередной раз заявил, что с начала второго президентского срока он якобы завершил восемь войн. В то же время он признал, что ему пока не удалось положить конец боевым действиям между Украиной и РФ.

"Я работаю над этим. Я думал, что эта война будет для меня самой лёгкой, но мы уже положили конец восьми войнам, и эта тоже завершится довольно скоро. В этой войне гибнет много людей. Это абсурдно. То, что произошло, - абсурдно, но, верите вы или нет, хотя это и не так выглядит, но конец на самом деле приближается", - заявил Трамп.

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Мирные переговоры - важные новости

Напомним, уже в октябре должны состояться трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США. По данным The Atlantic, Вашингтон планирует обсудить со сторонами введение энергетического перемирия. Отмечается, что ещё одна цель США – организовать встречу Трампа, Зеленского и Путина на саммите G20 в Майами уже в декабре.

Между тем помощник российского диктатора Путина Юрий Ушаков заявил, что в Москве ожидают визита американских переговорщиков Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Отмечается, что стороны обсудят вопрос о завершении войны в Украине.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов недавно также заявил о прогрессе в мирных переговорах с РФ, добавив, что решение этого вопроса может не затянуться надолго. Он также добавил, что считает, что РФ тоже хочет прекратить войну. В то же время в Москве этот позитив не поддержали. Там заявили, что реального прогресса в переговорах пока нет.

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