Более $2 миллиардов под землей: в Европе будут разрабатывать месторождение, за которым охотился Трамп

Это одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений тяжёлых редкоземельных металлов за пределами Китая.

Компания Critical Metals получила разрешение правительства Гренландии на реализацию планов по добыче элементов из месторождения редкоземельных элементов Танбриз. Это позволяет приступить к фактической эксплуатации ресурсов, пишет wnp.pl.

Проект Танбриз (Tanbreez), расположенный в южной Гренландии, – одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений тяжелых редкоземельных металлов за пределами Китая. Оно содержит около 45 миллионов тонн запасов, из которых примерно 27% составляют оксиды тяжёлых редкоземельных металлов, а также галлий, циркон, тантал и ниобий.

Согласно предварительной экономической оценке (Preliminary Economic Assessment, PEA) от марта 2025 года, чистая текущая стоимость проекта Танбриз после уплаты налогов составляет не менее 2,1 миллиарда долларов.

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Как подчеркивают аналитики, это решение совпадает с активизацией усилий США и их союзников, направленных на развитие ключевых цепочек поставок полезных ископаемых за пределами Китая. Стратегическая роль Гренландии была еще раз подчеркнута в сентябре, когда США, Дания и Гренландия подписали новое соглашение о безопасности.

Компания Critical Metals уже ведет инфраструктурные работы и реализует программу бурения на глубину 10 000 м.

Редкие земные металлы в мире – главные новости

Гегемония Китая в сфере редкоземельных металлов – вызов не только для США, но и для других великих держав. Так, Индия разработала собственную программу развития производства критически важных элементов на общую сумму 4,6 млрд долларов.

Норвегия планирует не позднее 2028 года представить план разработки крупнейшего известного в Европе месторождения редкоземельных металлов Фен (Fensfeltet). По оценкам, месторождение содержит 15,9 миллиона тонн оксидов редкоземельных металлов, в частности неодима и празеодима. Эти критически важные полезные ископаемые используются в мощных магнитах для электромобилей, технологиях возобновляемой энергетики и оборонном оборудовании.

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