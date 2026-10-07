'ПриватБанк' снизил курсы доллара и евро: актуальный курс валют на сегодня

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 50,76 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 7 октября, снизился на 10 копеек и составляет 45,10 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 50,85 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,50 гривни, а евро – по курсу 49,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в среду снизился на 20 копеек и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 26 копеек – до 50,76 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 7 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,95 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,64 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 16 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 14 копеек и составляет 45,22 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,69 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 2 копейки и составляет 50,95 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,22 гривни за евро.

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