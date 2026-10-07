Вышел первый тизер хоррора 'Изгоняющий дьявола' со Скарлетт Йоханссон (видео)

Фильм от мастера хоррора Майка Фленагана выйдет на экраны в марте 2027 года.

Вышел первый тизер будущего детективного фильма ужасов "Изгоняющий дьявола: Мученики" (The Exorcist: Martyrs), главную роль в котором сыграла Скарлетт Йоханссон ("Трудности перевода", "Престиж", "Вики Кристина Барселона", "Кролик Джоджо", "Мир юрского периода: Возрождение", "Бэтмен 2", франшиза "Мстители").

В центре сюжета – детектив отдела по расследованию убийств и мать-одиночка Джули Миллер, которая спустя 13 лет после того, как она обезвредила печально известного серийного убийцу-сатаниста, расследует новую серию убийств, связанных с ее прошлым, в то время как 12-летний сын Джули становится мишенью ужасающей демонической силы.

Зрителям уже пообещали "радикальное переосмысление" истории об одержимости демонами.

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Режиссером картины выступил признанный мастер жанра хоррор Майк Фленаган ("Окулус", "Тишина", "Игра Джеральда", "Доктор Сон", "Жизнь Чака", сериалы "Призраки дома на холме", "Призраки поместья Блай", "Полуночная месса", "Полуночный клуб", "Падение дома Ашеров", "Кэрри").

Также в фильме снялись Джейкоби Джуп ("Гамнет", "Викторианская психопатка"), Дайан Лейн ("Чаплин", "Судья Дредд", "Человек из стали"), Чиветел Эджиофор ("12 лет рабства", "Доктор Стрэндж", "Веном: Последний танец", "Жизнь Чака", "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня", "Backrooms: Закулисье"), Лоуренс Фишберн ("Человек-муравей и Оса", "Аматор", франшизы "Матрица", "Джон Уик"), Саша Калле ("Флэш", "Срыв", сериал "Шугар"), Джон Легвизамо ("Супербратья Марио", "Меню", "Одиссея", франшиза "Джон Уик"), Рахул Коли ("Призраки поместья Блай", "Полуночная месса", "Клуб полуночников", "Падение дома Ашеров"), Хэмиш Линклейтер ("Шептун", сериалы "Фарго", "Легион", "Полуночная месса", "Поколение V"), Карла Гуджино ("Дети шпионов", "Город грехов", "Хранители", "Запрещенный прием", сериалы "Призраки дома на холме", "Падение дома Ашеров"), Кейт Сигел ("Окулус", "Тишина", "Игра Джеральда", "Жизнь Чака", сериалы "Призраки дома на холме", "Полуночная месса", "Падение дома Ашеров", "Кэрри"), Саманта Слоян ("Жизнь Чака", сериалы "Полуночная месса", "Падение дома Ашеров", "Кэрри") и другие.

Как видим, уже по традиции Фленаган привлек к новому проекту немало актеров из своих предыдущих работ, в том числе свою супругу Кейт Сигел.

Фильм должен выйти на экраны 11 марта 2027 года.

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