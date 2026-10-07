В Украине подешевела валюта: какой курс доллара и евро 7 октября

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,69 грн, а евро – 50,22 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 7 октября, снизился на 14 копеек и составляет 45,22 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,69 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 2 копейки и составляет 50,95 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,22 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 45,04 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,85 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,00 грн/евро, а курс продажи – 50,75 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 7 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,95 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,64 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 16 копеек.

Аналитики инвестгруппы ICU отметили, что НБУ в сентябре продал рекордный объем валюты – 5,5 миллиарда долларов, что стало историческим максимумом. В то же время в октябре регулятор, вероятно, продолжит сдерживать резкую девальвацию гривны, но постепенно будет приближать курс доллара к 45,8 грн.

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