Иранские беспилотники должны были ударить по критической инфраструктуре Днепропетровщины.

Над Кривым Рогом украинской противоздушной обороной уничтожены два вражеских дрона-камикадзе Shahed-136.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Наша ПВО уничтожила над Кривым Рогом два дрона-камикадзе Shahed-136. Они были направлены врагом для атаки по критической инфраструктуре области", - подчеркнул он.

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Массированная атака со стороны России сегодня - важные новости

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 10 октября, Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Российская Федерация использовала 84 крылатые ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 - иранские "Шахид-136". Украинские бойцы уничтожили 56 целей. Среди них 43 крылатые ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа "камикадзе").

Вечером начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе прогремели взрывы. Предварительно, это были дроны-камикадзе "Шахид".

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