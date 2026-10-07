Силы обороны атаковали аэродром в РФ и пункты управления БПЛА, - Генштаб

В частности, был поражен аэродром "Сеща" в Брянской области РФ.

6 октября и в ночь на 7 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины и территории РФ. Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил, в частности, был поражен аэродром "Сеща" в Брянской области РФ. Масштаб ущерба уточняется.

Также отмечается, что в районе населенного пункта Гринево Брянской области РФ была поражена станция радиоэлектронной борьбы противника, а в районе Елионки этой же области – радиолокационная станция.

В то же время в районе Донецка было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА российских оккупантов.

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"Украинские воины нанесли удары по пунктам управления БПЛА противника в районах Белоцерковки и Каменки Запорожской области, а также по КСП в районе Горняка Донецкой области. В районах Украинской и Кураховки Донецкой области были поражены командно-наблюдательные пункты противника", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что на временно оккупированной территории Луганской области в районе Криничного был поражен склад материально-технических средств подразделения российских оккупантов, а в районе Кондрючего – склад горюче-смазочных материалов.

Удары по РФ – последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные ночью нанесли успешные удары в глубокий тыл Российской Федерации в ответ на ее жестокие атаки против гражданского населения Украины.

По его словам, это справедливые украинские ответы на все российские удары по нашим людям. За эти сутки наши воины нанесли удары по четырем целям, которые помогают России финансировать и вести ее жестокую войну. По двум нефтяным объектам и полигону в Пермском, Самарском и Астраханском регионах.

Кроме того, украинские военные нанесли ответный удар российским захватчикам и в Черном море.

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