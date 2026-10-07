Путин может напасть на Европу, чтобы выиграть войну в Украине, – колумнист NYT

Кремль уже просчитался в 2022 году, и вполне возможно, что он повторит эту ошибку.

Перед началом полномасштабной войны в Украине многие люди скептически относились к таким действиям Кремля, поскольку считали это ужасной идеей. Но это произошло, и сейчас Путин стоит перед еще одним выбором "абсурдного начинания" – уже в противостоянии с Европой. Об этом пишет Лоуренс Фридман – почетный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона – в своей колонке для The New York Times.

Он отмечает, что перед началом крупномасштабной войны в Украине многие считали этот сценарий маловероятным и абсурдным. Поскольку все понимали, что украинцы точно будут воевать. А в случае поражения – будут сопротивляться порабощению. Впрочем, хотя скептики и были правы – вторжение было ужасной идеей, – Путин все же пошел на это. На этом фоне, пишет автор, аргументы почти пятилетней давности вновь вспоминаются в последние месяцы, когда гибридные атаки России на Европу становятся все более дерзкими.

"После того как Путин так просчитался, мог ли бы он сейчас совершить еще больший просчет и втянуть свою перегруженную, измотанную боями армию в другую, потенциально более масштабную войну? Мог ли бы он быть настолько отчаянным, чтобы избежать унизительного поражения в Украине, что был бы готов повысить ставки в своей первоначальной ставке? Это было бы еще одним абсурдным предприятием, но смеем ли мы его исключать?", – спрашивает автор.

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Он напоминает, как РФ пыталась атаковать поезд, в котором ехали западные высокопоставленные чиновники, в том числе и Борис Джонсон. А также, как РФ пыталась взорвать украинский грузовой самолет в аэропорту Лейпцига. Автор отмечает, что пока удалось избежать жертв в результате таких провокаций Москвы. Однако он связывает это скорее с удачей, а не с чем-то другим.

В настоящее время Запад считает, что Путин вряд ли начнет войну против Европы, пока его армия застряла в Украине. Впрочем, отмечает эксперт, в РФ считают, что конфликт с НАТО является глубоким и экзистенциальным и выходит за пределы Украины. На этом фоне в Москве много людей, которые предлагают не ждать этого. В частности, потому что перевооружение Европы все еще находится на ранних стадиях. И РФ может нанести удар до того, как альянс сможет дать полноценный ответ.

"Такой удар не обязательно должен быть тотальной войной, а мог бы представлять собой ограниченную операцию против одной из стран Балтии, для чего у России могло бы хватить сил. Путин мог бы рассчитать, что любое нападение поставит НАТО в состояние шока, его члены будут колебаться по поводу того, следует ли запускать статью 5, и в конечном итоге ослабят политическую волю в Европе к поддержке Украины. От Соединенных Штатов, во главе с президентом Трампом, ожидается немного", – добавляет автор.

Он отмечает, что в случае успеха такие действия РФ вызовут кризис и изолируют Украину. Однако он называет такую операцию высокорисковой, поскольку у Москвы не так много свободных ресурсов. А Запад, вероятно, заранее обнаружит подготовку РФ к такой атаке.

На этот раз нет необходимости в бесконечных спекуляциях относительно планов Путина. Независимо от того, продолжит ли он нынешний уровень провокаций или усилит угрозу, европейские страны должны придерживаться той же политики, с участием Америки или без нее. Во-первых, лидеры должны быть готовы разоблачить Россию и откровенно говорить со своими гражданами об этих опасностях, характере борьбы и о том, как лучше всего реагировать на российские угрозы. Во-вторых, они должны лучше защищаться от атак на любом уровне, что требует усиления разведывательных усилий и ускорения планов перевооружения. И в-третьих, чтобы продемонстрировать, что усилия России обречены на провал, они должны оказать Украине еще большую поддержку", – подчеркивает Фридман.

Возможная война между РФ и НАТО

Напомним, в последнее время растет количество сообщений о возможном вторжении РФ в страны НАТО. В частности, аналитики из Института изучения войны отмечали, что визит главы ЦРУ в Москву может свидетельствовать о том, что Кремль готовит такую операцию уже в ближайшей перспективе.

В Москве пока опровергают такие планы, однако не прекращают попыток запугать Европу. В частности, в конце сентября РФ направила в НАТО неофициальное письмо, в котором заявила о готовности применить "весь имеющийся арсенал вооружений" в случае прямой войны с альянсом.

На фоне этого ряд стран Восточной Европы укрепляют свои границы. В частности, Эстония направляет к границе с РФ свои элитные войска. Также страна закупает дальнобойное вооружение, готовясь к обороне от российского вторжения.

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