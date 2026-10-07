РФ ударила по энергетике: в 'Укрэнерго' рассказали о ситуации со светом после обстрела

Потребление электроэнергии снизилось из-за ясной погоды и принятых ограничительных мер.

В результате российских ударов к утру зафиксированы новые отключения электроэнергии в Полтавской, Черниговской, Харьковской, Винницкой и Херсонской областях. Как сообщает "Укрэнерго", там, где это в настоящее время позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы.

Отмечается, что из-за повреждений в результате российских обстрелов и с целью предотвращения перегрузки оборудования в некоторых регионах сегодня вынужденно применяются графики отключений для всех категорий потребителей. Объем отключений составляет от 0,5 до 1,5 очереди.

Потребление электроэнергии снизилось. По данным "Укрэнерго", сегодня, 7 октября, по состоянию на 09:30 оно было на 4,3% ниже, чем в это же время предыдущего дня – во вторник.

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"Причины изменений – ясная погода в большинстве регионов Украины, что обусловливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее снижение объема энергопотребления из общей сети. А также – вынужденное применение ограничительных мер в некоторых областях", – говорится в сообщении.

Вчера, 6 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером.

Энергетики призывают перенести использование мощных электроприборов на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00.

Отключения света в Украине – последние новости

6 октября на фоне обстрелов со стороны России в ряде областей Украины были введены графики отключений света.

Народный депутат Сергей Нагорняк сообщил, что графики отключений света в ряде регионов Украины связаны не только с последствиями атак российских оккупантов, но и с завершением строительства защитных сооружений вокруг энергообъектов перед зимой.

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