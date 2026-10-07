'Калашников' вооружен силовиков снайперскими винтовками, которые выпускает еще с 1963 года

7,62-мм самозарядная снайперская винтовка Драгунова предназначена для поражения живой силы и небронированных целей противника на дальностях до 800 м.

Российский концерн "Калашников" полностью выполнил контракт на этот год и поставил силовым структурам РФ классические 7,62-мм снайперские винтовки Драгунова, серийное производство которых началось еще в 1963 году.

Об этом сообщил концерн "Калашников". "Концерн "Калашников" отгрузил партию 7,62-мм снайперских винтовок Драгунова (СВД) в адрес заказчика из силовых структур Российской Федерации. Изделия отгружены в установленный срок, обязательства по контракту 2026 года выполнены в полном объеме", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что эта винтовка была разработана под руководством Евгения Драгунова в 1958–1963 годах, а серийное производство на Ижевском машиностроительном заводе началось в 1963 году. Таким образом, в 2026 году СВД остается в серийном производстве уже более 60 лет.

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В концерне напомнили, что 7,62-мм самозарядная снайперская винтовка Драгунова предназначена для поражения личного состава и небронированных целей на дальностях до 800 м, винтовку отличают надёжная газоотводная автоматика с коротким ходом газового поршня и наличие газового регулятора.

По данным производителя, ведение огня из СВД возможно с применением любых типов патронов 7,62×54R, однако наилучшие результаты по кучности достигаются при использовании снайперских боеприпасов.

Как пишет украинский портал "Милитарный", стандартная СВД остается прежде всего оружием стрелка-снайпера в мотострелковых и других подразделениях российских войск. В то же время её используют и другие силовые структуры РФ.

В издании отметили, что за шесть десятилетий эксплуатации базовая конструкция винтовки претерпела несколько военных модификаций.

СВД – первоначальная и до сих пор серийная версия под патрон 7,62×54R с постоянным прикладом. Она остается самым узнаваемым и распространенным представителем семейства в российских войсках и силовых структурах.

"Калашников" – другие новости

Как сообщал УНИАН, в этом месяце "Калашников" впервые представил новый автоматизированный комплекс "Калитка-КА". Основным назначением комплекса является защита стратегических и критически важных объектов от БПЛА. Речь идет, в частности, о разведывательных беспилотниках, ретрансляторах, дронах-камикадзе (в том числе реактивных), а также FPV-дронах.

В состав "Калитка-КА" входят поворотная металлическая станина для установки 7,62-мм пулемета ПКТ, оптико-электронный модуль с двумя дневными камерами, дальномером и, при необходимости, тепловизором, а также электронный блок управления турелью. Оператор управляет комплексом и настраивает его параметры с помощью дистанционного пульта.

Россияне разработали два варианта комплекса: стационарный и мобильный – на базе пикапа.

Новинку уже используют в российско-украинской войне для прикрытия позиций артиллерии, пунктов управления и маршрутов выдвижения российских штурмовых групп.

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