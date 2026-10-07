Стивен Спилберг возьмется за реанимацию франшизы 'Трансформеры'

Paramount Pictures готовит восьмой фильм популярной кинофраншизы об инопланетных роботах.

Легендарный Стивен Спилберг ("Челюсти", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана", "Искусственный разум", "Особое мнение", "Война миров", "День раскрытия", франшизы "Парк Юрского периода", "Индиана Джонс") взял на себя руководство франшизой "Трансформеры" (Transformers) на фоне разработки восьмого фильма по этой вселенной на студии Paramount Pictures.

Как сообщают источники издания Variety, на этот раз Спилберг выступит не только исполнительным продюсером, как в случае с предыдущими фильмами серии, но также будет курировать все творческие аспекты картины, работая в тандеме с Лоренцо ди Бонавентурой (продюссер франшиз "Трансформеры", "G.I. Joe"). Цель продюсеров – создать фильм, по тональности напоминающий ранние части франшизы, в создании которых Спилберг принимал более активное участие.

Режиссер восьмого фильма серии, снятой по мотивам серии игрушек компании Hasbro и одноименного мультсериала, пока не объявлен. Также неизвестно, какую роль в проекте сыграет режиссер Майкл Бэй, давно работающий над этой франшизой (снял первые пять фильмов).

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При этому точно известно, что звезда первых фильмов серии Шайа Лабаф к проекту не вернется. Тем временем, переговоры об остальном актерском составе пока находятся на самой ранней стадии.

Сценарий нового фильма пишет Джейсон Фукс ("Ледниковый период 4: Континентальный дрейф", "Пэн: Путешествие в Нетландию", "Аргайл"). Действие картины будет происходить в наши дни, однако остальные подробности сюжета пока держатся в секрете.

Как сообщал УНИАН, ранее изданию Variety также стало известно, что кроссовер "Трансформеров" и G.I. Joe от Paramount Pictures отменен. Вместо этого студия разрабатывает новый фильм по вселенной G.I. Joe совместно с Дэнни Макбрайдом. Главную роль в нем исполнит Брэдли Купер.

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