Силы обороны перешли в наступление на нескольких направлениях: в ISW раскрыли подробности

В частности, украинские защитники расширяют зону атак в районе Константиновки.

Украинские защитники продолжают контрнаступательные действия на ряде направлений и пытаются вернуть оккупированные территории. Об этом сообщают аналитики из Института изучения войны.

В частности, аналитики сообщают о попытках Сил обороны продвинуться на севере Харьковской области. Также эксперты цитируют российских военных блогеров, которые заявляют, что из-за поредения растительности армия РФ будет вынуждена отступить в этом районе на более защищенные позиции в направлении Великого Бурлука.

Эксперты отмечают также, что в результате операции "Вивальди", в ходе которой Силы обороны освободили ряд населенных пунктов в районе Лимана, войска РФ начали испытывать "каскадные" последствия. Отмечается, что Силы обороны продолжают наступательную операцию в этом районе, в результате чего российские потери в этом районе выросли до более чем 1000 человек в неделю. Также сообщается, что украинские защитники пытаются взять под контроль населенный пункт Ямполь и продвигаться вдоль реки Жеребец, используя особенности местности.

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Кроме того, Силы обороны сдерживают попытки РФ продвигаться в сторону Славянско-Краматорской агломерации. В частности, украинские защитники расширяют зону своих контратак на Константиновском направлении.

"Украинские войска недавно начали контратаки в других районах Константиновского направления, а сообщения об украинских контратаках вблизи Русин-Яра свидетельствуют о том, что украинские войска еще больше расширяют зону своих операций, вероятно, благодаря недавней реорганизации украинской командной структуры в Донецкой области", – отмечают аналитики.

Кроме того, они добавляют, что Силы обороны, вероятно, недавно добились успехов на западе Запорожской области. Также аналитики подтверждают разрушение ключевого российского моста Чонгар, соединяющего оккупированную Херсонскую область и Крым.

Ситуация на фронте: другие важные новости

Ранее командир группы TERRA в составе Третьего армейского корпуса Николай Волохов сообщил, что РФ может усилить свое наступление в районе Боровой и попытаться отомстить за провал у Лимана. По его словам, Силы обороны осознают эти планы РФ и готовятся дать отпор.

Отметим, что, по данным СМИ, штаб главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого уже подготовил "план войны". Этот план, в частности, должен отвечать на вопрос о том, в какие сроки и что именно должна делать украинская армия для сохранения нашей страны.

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