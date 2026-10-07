Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии 2026 года

Французский ученый Анри Б. Каган и японский ученый Кенсо Соаи получили награду за открытие, которое сыграло важную роль в химии лекарственных препаратов.

Нобелевскую премию по химии в 2026 году присудили французскому ученому Анри Б. Кагану и японскому ученому Кенсо Соаи за открытие "нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе". Об этом сообщили организаторы премии.

"Некоторые молекулы, в частности аминокислоты, существуют в двух вариантах, которые являются зеркальными отражениями друг друга. Однако в живых организмах содержится только один из этих зеркальных вариантов. Как могла возникнуть такая химическая асимметрия – долгое время оставалось загадкой для химиков.

Анри Б. Каган и Кенсо Соаи получили Нобелевскую премию по химии 2026 года за открытие решения этой загадки", – говорится на сайте премии.

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В чем суть открытия

Химия живых систем является гомохиральной. Этот термин происходит от греческих слов "одинаковый" и "рука". Он описывает ситуацию, когда молекулы, в частности аминокислоты, могут существовать в двух зеркальных формах, но только одна из них в основном входит в состав белков в клетках.

В течение длительного времени ученые пытались понять, как возникает такая гомохиральность. В ходе химических реакций, в результате которых образуются две зеркально-отраженные молекулы, обычно возникало равное количество обеих форм.

В то же время химики стремились научиться получать только одну из них, поскольку именно определенная форма молекулы может обеспечивать желаемый эффект при взаимодействии с живыми организмами, в частности в фармации.

Открытия Кагана и Соаи позволили исследователям управлять химическими реакциями таким образом, чтобы они приводили к гомохиральности.

"Анри Каган и Кенсо Соаи разгадали химическую загадку, существовавшую более века: как гомохиральность может возникать спонтанно. Разработанные ими химические реакции впечатляют", – отметил председатель Нобелевского комитета по химии Хайнер Линке.

Как ученые приблизились к разгадке

Первый шаг к разгадке в 1986 году сделал Анри Каган, открыв новый способ управления химическими реакциями. Это позволило получить больший избыток одного из зеркальных изомеров, чем ранее считалось возможным.

В 1995 году Кенсо Соаи опубликовал работу, в которой описал первую в истории химическую реакцию, способную обеспечить гомохиральность.

Окончательного успеха ученый достиг в 2003 году благодаря реакции, в результате которой образовался только один из двух зеркальных изомеров. Ранее никому не удавалось достичь такого результата, кроме самих живых организмов.

"Благодаря Анри Кагану и Кенсо Соаи теперь мы знаем, как возникает гомохиральность. Их открытия сыграли решающую роль для химиков, разрабатывающих реакции для производства фармацевтических препаратов", – подчеркнули в Нобелевском комитете.

Нобелевская премия – последние новости

Как сообщал УНИАН, Нобелевскую премию по физике 2026 года присудили ученому Фрэнсису Гальзену. Ученого наградили "за решающий вклад в деятельность нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения".

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