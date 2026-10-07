'Подарок' Путину: Зеленский прокомментировал масштабную атаку РФ на Украину

Одной из ключевых целей, как подчеркнул президент, была наша энергетика.

Лидеру Кремля Владимиру Путину на день рождения российская армия "подарила" уничтожение жилого дома в Прилуках Черниговской области. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку врага.

"Это был обычный пятиэтажный дом. К сожалению, на данный момент известно о пяти погибших, 26 раненых, в том числе пяти детях. Под завалами до сих пор могут находиться люди. На месте непрерывно работают спасатели – делают все, чтобы найти каждого и каждую", – отметил глава государства.

По его словам, в результате российских ракетных ударов повреждены ещё пять многоквартирных домов в Днепре и четыре многоэтажки в Кременчуге.

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"И, к сожалению, двое человек погибли, восемь получили ранения. Дроном был поврежден многоэтажный дом в Запорожье. В Киеве россияне убили двух человек. Еще два человека погибли в Александрии. Мои соболезнования всем родным и близким погибших. В целом этой ночью под ударами оказалась инфраструктура Киева и 12 областей", – подчеркнул президент.

Одной из ключевых целей, как подчеркнул президент, была наша энергетика.

"Россияне хотели нанести болезненный и показательный удар. Это был один из самых подлых ударов: в общей сложности 70 ракет, много баллистических ракет, а также "Шахеды". К сожалению, удалось сбить лишь часть. Российская баллистика остается самым большим вызовом. И комплексы ПВО для нас сейчас – это жизненная необходимость. Именно поэтому мы ежедневно ищем ракеты для "Патриотов", которые могут и должны реально защищать жизни людей здесь, в украинском небе", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня российскому лидеру Владимиру Путину исполняется 74 года. Он родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

Сегодняшняя атака на Украину – что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 октября, начиная с 18:00 6 октября, россияне атаковали Украину ракетами и дронами. Основными направлениями удара стали Киевская, Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области.

Враг применил противокорабельные ракеты "Циркон/Оникс" из Ростовской области РФ, баллистические ракеты "Искандер-М/С-400/KN-23" из Брянской и Воронежской областей РФ, 48 крылатых ракет воздушного, наземного и морского базирования Х-101, "Искандер-К", "Калибр" из Вологодской, Курской областей и Каспийского моря соответственно, 130 ударных БПЛА типа Shahed (46 из них – реактивные), "Гербера" и дронов-имитаторов типа "Пародия" с направлений Орел, Приморско-Ахтарск, Донецк, Гвардейское.

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Прилуки Черниговской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Российские захватчики нанесли серию ракетных ударов по Прилукам около 6 утра. В частности, зафиксировано попадание в многоэтажное здание, Центр творчества детей и юношества, предприятие.

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