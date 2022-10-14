Министр добавил, что россияне пытаются закупить еще несколько тысяч таких дронов.

На вооружении у Российской Федерации сегодня есть около трехсот иранских дронов.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников во время информационного телемарафона.

"Около трехсот единиц иранских дронов сегодня есть на вооружении у Российской Федерации", - сказал министр.

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Резников добавил, что россияне пытаются закупить еще несколько тысяч таких дронов.

"Или оно произойдет, или нет, мы с вами увидим. Но мы должны быть к этому готовыми, поэтому мы не сидим на месте. Мы разрабатываем системы их подавления. Наши военные их сбивают, уже научились это делать. И мы разбираем все детали до нюансов. Смотрим, какие электронные "мозги" у них, и соответственно готовим разные системы противодействий", - сказал он.

Россия использует иранские дроны: что известно

В августе стало известно, что Иран продал России свои беспилотники. При этом иранские власти официально отрицают продажу беспилотников России и утверждают, что оружие попало в РФ через третьи страны.

Недавно Министерство иностранных дел Украины лишило посла Ирана аккредитации.

10 и 11 октября Россия нанесла массированные удары по Украине, в частности используя эти БПЛА. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что за двое суток наши защитники сбили 9 из 11 вражеских "Shahed-136".

В НАТО уже пообещали предоставить Украине оборудование, которое поможет в борьбе с иранскими дронами.

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