РФ ударила коварно с разных направлений: Игнат объяснил, как враг планировал атаку на Украину

Из 130 дронов сбито 117, среди которых – значительная доля реактивных, сообщил представитель Воздушных сил.

Во время массированной атаки на Украину российские военные применили баллистическое оружие и большое количество крылатых ракет – "Калибры" запускались из акватории Каспийского моря. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Враг атаковал с разных направлений, коварно атакует различными средствами. У каждого средства свои параметры полёта, направление движения и т. д.", – сказал Игнат.

По его словам, зафиксированы попадания ракет, которые двигались по баллистической траектории. Тип этих средств поражения будет установлен позже, в частности, по обломкам. Силам обороны удалось перехватить пять таких ракет, что свидетельствует о работе комплексов Patriot, добавил военный. Кроме того, россияне запустили по Украине большое количество крылатых ракет.

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"Крылатые ракеты различного базирования – морского, наземного, воздушного. Стратегическая авиация действовала из Белгородской области – самолеты Ту-95, Ту-160… И корабли уже из Каспийского моря – с ракетного корабля были выпущены "Калибры". Также "Искандер-К" – тоже с разных направлений", – рассказал представитель ВВС Украины.

По его словам, из 48 крылатых ракет перехвачено 39, судьба ещё шести единиц пока выясняется. Также из 130 дронов сбито 117, среди которых, в том числе, значительный процент реактивных.

Как пояснил военный, атака, которую Россия осуществила сегодня ночью, похожа на предыдущие. В то же время каждый удар не является идентичным – враг определенным образом меняет маршрут, учитывает тактическую обстановку, данные своей разведки (агентурной и космической). Также противник принимает во внимание погодные условия – облачность, туманность.

"Противник всё это учитывает, анализирует, изучает, где у нас находятся силы и средства, способные перехватить… Это вопрос и к нашим гражданам, которые любят публиковать разные вещи в социальных сетях – чтобы они этого не делали", – подчеркнул Игнат.

Атака РФ 7 октября

Как писал УНИАН, РФ массированно атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными дронами.

Во время первой волны ударов в Киеве в Оболонском районе зафиксировали попадание на территории нежилой застройки, в Подольском – попадание в складские помещения. В Дарницком районе на открытой территории горели обломки, а в Шевченковском районе произошло попадание на территории нежилой застройки. Под утро враг нанес удар по гаражному кооперативу в Дарницком районе. Погибли два человека.

Также этой ночью российские войска нанесли удар по промышленному предприятию в Днепре, объекту транспортной инфраструктуры в Запорожье и массированно атаковали Кременчуг – город понес одни из самых масштабных разрушений жилой инфраструктуры с начала полномасштабного вторжения, известно о двух погибших и семи раненых. Т

Кроме того, под удар попали Прилуки в Черниговской области, разрушена пятиэтажная многоквартирная жилая здание – есть погибшие и раненые.

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