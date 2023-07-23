В военном гарнизоне "Цель" за последнюю неделю наблюдается увеличение техники и оборудования.

Спутниковые снимки свидетельствуют об увеличении численности личного состава и военной техники "вагнеровцев" в центральной части Беларуси. Соответствующие снимки технологической компании Umbra опубликовал CNN.

Согласно снимкам, в военном гарнизоне "Цель" за последнюю неделю наблюдается увеличение техники и оборудования.

На предыдущих снимках, сделанных Maxar Technologies 16 июля, было видно только около 10 грузовиков и пять автобусов на одном складе.

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ЧВК "Вагнер" в Беларуси - что известно

Наемники ЧВК "Вагнер" начали прибывать в Беларусь в конце июня. В белорусских телеграм-каналах сообщалось о перемещении колонн техники.

Как сообщил спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко, по состоянию на 22 июля в Беларуси находятся примерно 5 тыс. наемников ЧВК "Вагнер".

Он подчеркнул, что такое количество для Украины непосредственной угрозы не представляет, однако силы обороны должны быть готовы к любым ситуациям.

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