В колонне российских наемников было минимум 10 единиц техники, поделились активисты.

В воскресенье утром, 23 июля, на беларускую территорию прибыла уже десятая по счету колонна с членами российской частной военной компании "Вагнер".

Примечательно, что новая колонна наемников изменила маршрут - в отличие от предыдущих, наемники не полностью проследовали по Р43 и далее по М5, а возле Черикова свернула на Р122 в направлении Могилева и далее начали ехать по М8 в направлении Р93 на Бобруйск, сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram.

"В колонне как минимум 10 единиц техники: КамАЗ-тент, несколько "буханок" (так в народе называют УАЗ-452 - Ред.), микроавтобус Volkswagen Transporter и не менее шести фур. У большинства машин номера либо заклеены, либо номерные знаки РФ и так называемых "ЛДНР", - отмечается на канале.

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Аналитики добавили, что колонну ЧВК сопровождала беларуская Госавтоинспекция.

ЧВК "Вагнер" в Беларуси - новости, которые стоит знать

Наемники в конце июня под руководством своего главаря Евгения Пригожина устроили в РФ мятеж, который закончился договоренностью - псевдопрезидент Беларуси Александр Лукашенко разрешил членам ЧВК разместиться на своей территории.

В Минобороны Беларуси утверждали, что члены ЧВК в стране будут "обмениваться опытом" с беларускими военнослужащими.

В июле колонны "вагнеровцев" начали приезжать на беларускую территорию. 23 числа Лукашенко в Санкт-Петербурге во время встречи с Владимиром Путиным пожаловался, що наемники якобы рвутся в Польшу на "экскурсию".

Справка УНИАН. Дорога Р43 соединяет беларуский город Ивацевичи с границей РФ (пункт пропуска Звенчатка). Трассой М5 соединяется Минск с Гомелем. Атодорога Р122 идет по марштуру Могилев - Чериков - Костюковичи.

М8 - это магистраль, которая следует по маршруту Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск. Дорога Р93 идет через Медынь, Кондрово и Калугу.

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