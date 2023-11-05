Отмечается, что Запад пытаются напугать.

Власти Российской Федерации продолжают использовать эскалацию "ядерной" риторики. Главной целью остается попытка запугать международное сообщество, чтобы Запад отказался о помощи Украине.

Аналитики Института изучения войны проанализировали последние заявления российских властей. В частности, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева от 4 ноября, когда он заявил, что Россия впервые в истории имеет больше ядерных ракет, чем ее "конкуренты".

При этом он заявил, что безопасность России будет гарантирована на "десятилетия" благодаря ее "уникальному стратегическому оружию", как гиперзвуковые ракеты.

Видео дня

Кроме того, замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в тот же день заявил, что Россия примет "все необходимые военно-технические меры предосторожности" в ответ на модернизацию США истребителей F-35 для несения ядерного оружия.

Эксперты считают, что Кремль вспоминает о своем ядерном потенциале в попытках "отговорить" западных партнеров Украины от представления новых пакетов военной помощи.

Ядерные угрозы Путина - последние новости

Госдума РФ единогласно приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

Позже издание FT сообщило, что президент РФ Владимир Путин в последнее время несколько смягчил свою риторику относительно использования ядерного оружия, вместо этого ищет другие способы использования своего атомного арсенала для создания угрозы Западу.

Вас также могут заинтересовать новости: