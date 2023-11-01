Как отмечают эксперты, Россия понимает, что не приобретет друзей, делая акцент на своем ядерном оружии.

Владимир Путин в последнее время несколько смягчил свою риторику относительно использования ядерного оружия, вместо этого ищет другие способы использования своего атомного арсенала для создания угрозы Западу, пишет Financial Times.

FT напоминает, что когда Путин впервые отметил возможность нанести ограниченный ядерный удар по Украине, пообещав "использовать все имеющиеся средства" для защиты завоеваний России, это вызвало напряжение среди стран Запада, и даже лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег Путина от использования ядерного оружия.

Осенью прошлого года Путин признал, что не имеет "политического или военного смысла" использовать тактическое ядерное оружие, и почти прекратил говорить о своем атомном арсенале.

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"Стало понятно, что никому не нравится идея привлечения ядерного оружия к этой войне, и была сильная оппозиция со стороны многих стран, в том числе близких к Путину", - пишет FT со ссылкой на экспертов.

Вместо этого в последние месяцы Россия искала другие способы использования своего атомного арсенала в качестве сдерживающего фактора против поддержки Украины Западом.

В прошлом месяце российский парламент дератифицировал договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Москва также провела "последнее испытание" новой ракеты, которая, по словам Путина, имеет потенциально неограниченный радиус действия; разместила тактическое ядерное оружие в соседней Беларуси; и приостановила свое участие в договоре "Новый старт", последнем крупном соглашении по контролю над вооружениями, которое все еще действует с США.

По словам одного из экспертов, Россия понимала, что не приобретет друзей, делая акцент на своем ядерном оружии. Таким образом, дератификация ДВЗЯВ "была своего рода компромиссом между теми, кто хочет крепкую палку, и теми, кто понимает, что это будет контрпродуктивно".

Эксперты отмечают, что такие испытания оружия "позволяют Путину говорить: у нас есть ответ... так что это делает его счастливым".

В то же время западные аналитики предупреждают, что смягченная риторика Путина не означает, что ядерная угроза исчезла.

"Это широко сигнализирует о том, что Россия серьезно настроена на этот конфликт и что это противостояние с Западом в отношении Украины повышает ядерные риски в Европе", - отмечают они.

Путин бряцает ядерным оружием

На прошлой неделе Владимир Путин провел тренировку сил стратегического сдерживания 25 октября. На учениях помимо прочего отрабатывали "нанесение массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника".

Ранее Госдума единогласно приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯВ), сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

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