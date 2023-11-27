Отмечается, что попытки россиян наступать провалились.

Защитники Украины проводят наступательные операции на Мелитопольском направлении в Запорожской области. Российские оккупанты жалуются, что ВСУ продвинулись к Новофедоровке.

По информации аналитиков Института изучения войны, армия РФ пыталась проводить наступательные операции в районе административной границы Донецко-Запорожской областей, но нет подтверждения, что они где-то смогли продвинуться 26 ноября.

В Генштабе ВСУ сообщил о безуспешных атаках россиян к востоку от Старомайорского и к югу от Золотой Нивы, что в 11 км к юго-востоку от Великой Новоселки.

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В свою очередь российские источники утверждали, что ВСУ проводили наступательные операции на западе Запорожской области. Российский "военкор" утверждал, что украинские военные атаковали Роботино и Вербовое, что на 9 км восточнее Роботиного, небольшими группами пехоты.

26 ноября еще один российский военный блогер заявил, что ВСУ еще на прошлой неделе продвинулись на полкилометра к Новофедоровке, что в 15 км к северо-востоку от Работино.

При этом в Генштабе ВСУ сообщил, что защитники Украины сохраняют позиции на восточном берегу Днепра.

Ситуацяи на фронте по состоянию на 27 ноября - последние новости

За прошедшие сутки, 26 ноября, авиация ВСУ нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск.

В то же время оккупанты нанесли один ракетный и 34 авиационных удара, совершили 51 обстрел из РСЗО по позициям Сил обороны и населенных пунктах.

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