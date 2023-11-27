Враг нанес десятки авиаударов и обстрелов из РСЗО.

За прошедшие сутки, 26 ноября, авиация Вооруженных сил Украины нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, бойцы ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также склад боеприпасов врага.

В то же время оккупанты нанесли 1 ракетный и 34 авиационных удара, совершили 51 обстрел из РСЗО по позициям Сил обороны и населенных пунктах. В результате гражданские получили ранения, а также пострадали частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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"Авиационным ударам подверглись: Середина-Буда Сумской области; Спорное, Богдановка, Клещиевка, Торецк, Северное, Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей", - добавили в ведомстве.

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В течение суток российские оккупанты вели штурмовые действия на нескольких направлениях, Силами обороны Украины было отбито более 40 вражеских атак.

В ВСУ заявили, что российские войска не отказались от намерений повторно оккупировать Купянск в Харьковской области. Сейчас стратегических успехов на этом направлении враг не имеет.

Последнее время россияне под Авдеевкой сменили тактику и перешли к наступлению малыми группами, как раньше это делали под Бахмутом.

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