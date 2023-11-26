За прошедшие сутки произошло почти 60 боевых столкновений.

В течение последних суток российские оккупанты вели штурмовые действия почти на всех направлениях. ВСУ смогли сдержать врага и отбили десятки атак.

Как сообщает Генштаб, за прошедшие сутки на фронте произошло 58 боевых столкновений.

Так, на Купянском направлении россияне вели штурмы возле Синьковки и Ивановки Харьковской области и наши защитники отбили 4 атаки.

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На Бахмутском направлении ВСУ отразили 10 атак вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В то же время силы обороны наступают южнее Бахмута, наносят врагу потери и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении противник привлекает авиацию в своих попытках окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося российским захватчикам значительные потери. Оккупанты пытались прорваться в районах Степного, Авдеевки, Первомайского и южнее Новокалинового Донецкой области - ВСУ отбили 23 атаки.

Продолжаются вражеские штурмы и в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Марьинском направлении наши защитники отбили 9 атак. Также сдержали врага на Шахтерском направлении, где россияне пытались наступать южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении интервенты 8 раз пытались восстановить утраченные позиции возле Работиного.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. При этом на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. На Лиманском направлении за прошедшие сутки также было спокойно.

В то же время силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском направлении. Наши воины наносят войскам противника потери в живой силе и технике, истощают его вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении ВСУ удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу и наносят огневое поражение по тылам противника.

Война в Украине - последние новости

По состоянию на утро 26 ноября Российская Федерация потеряла на войне против Украины уже 324 830 военных. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1070 российских оккупантов.

По словам экспертов, войска РФ теряют в районе Авдеевки Донецкой области свои наиболее боеспособные подразделения. Там утилизировано уже более 10 тысяч военных.

По оценке аналитиков ISW, новый штурм Авдеевки станет значительной угрозой для ВСУ.

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