Западные разведданные подтверждают намерения России относительно полномасштабного вторжения в Украину.

Перемещение российской армии и военной техники главным образом зависит от железнодорожного сообщения.

Об этом рассказал подполковник армии США Алекс Вершинин, пишет Forbes.

Российские войска и техника, которые Россия стягивает к границе с Украиной, МО РФ перевозит поездами. Если Путин решит вторгнуться в Украину со стороны Донбасса, те же поезда будут доставлять припасы на передовую и вывозить из зоны боевых действий поврежденную технику для капитального ремонта.

Однако поезда не могут дойти до линии фронта, для этого России понадобятся быстрые грузовики, которых у нее нет.

Россия огромная, а дороги у нее плохие по сравнению с дорогами западных стран. Это помогает объяснить, почему страна и ее армия так сильно зависят от железных дорог в плане логистики. Частным фирмам принадлежит большая часть из примерно 1, 2 миллиона грузовых вагонов, в том числе 66 тысяч платформ для перевозки транспортных средств.

Этих 66 тысяч вагонов "более чем достаточно для перевозки техники всех подразделений сухопутных войск России", цитирует Вершинин слова аналитика Центра стратегических и международных исследований Конрада Музыки.

Читайте такжеЦРУ готовит украинских военных для ведения боевых действий в случае вторжения России - СМИОднако эти железнодорожные станции не всегда размещены недалеко от линий фронта. Чтобы добраться до батальонов, которые движутся на запад, в Киев, припасы должны преодолеть десятки и сотни миль по дорогам.

"Российской армии не хватает грузовиков для удовлетворения своих потребностей в логистике на расстоянии более 90 миль от складов снабжения", - подчеркнул военный.

У российской армии есть более 10 бригад "материально-технического обеспечения", в каждой работает около 400 грузовиков. Вершинин пояснил, что даже если бригады поддержки будут мобилизованы и все их автомобили будут в рабочем состоянии – грузовики далеко не уйдут.

"Хотя каждая армия отличается, обычно в армии есть от 56 до 90 реактивных систем залпового огня. Пополнение каждой пусковой установки будет занимать всю платформу грузовика. Если бы общевойсковая армия дала одиночный залп, то только для пополнения ракетных боеприпасов потребовалось бы от 56 до 90 грузовиков", - считает Вершинин.

Он добавил, что в ВС России "также есть от 6 до 9 дивизионов пушечной артиллерии, 9 дивизионов зенитной артиллерии, 12 механизированных и разведывательных дивизионов, от 3 до 5 танковых дивизионов, минометы. Противотанковые ракеты и боеприпасы к стрелковому оружию, не говоря уже о продовольствии, инженерии, медицинском оборудовании и так далее".

Кремль может дополнить армейские грузовики вертолетами и гражданскими автомобилями. "Однако это только манипуляции на полях огромной логистической проблемы. Все это означает, что грузовики – больше, чем танки или артиллерия – могут определять темпы и масштабы продвижения россиян по украинской территории".

Вершинин говорит, что украинские бойцы в таком случае должны всегда отдавать предпочтение "самым скучным целям" - грузовикам, без которых россияне не смогут воевать.

Угроза полномасштабного нападения России

С ноября 2021 года международное сообщество обеспокоено тревожными перемещениями российских войск вдоль границы Украины, что похоже на подготовку к полномасштабному наступлению на страну.

По оценкам западных разведданных, Путин может привлечь к нападению на Украину более 100 тысяч военных, а само вторжение может произойти уже зимой 2022 года.

В связи с риском эскалации в российско-украинском приграничье президент США Джо Байден неоднократно общался с российским главой Владимиром Путиным, однако это не помогло уменьшению градусу напряженности.

На фоне угрозы очередного нападения Путин выдвинул требования по невступлению Украины в НАТО, которые Кремль назвал "гарантиями безопасности". Россия утверждает, что войска Альянса в Восточной Европе угрожают ее нацбезопасности.

По этому поводу в Брюсселе состоялась серия встреч представителей РФ, США и НАТО, по результатам которых Альянс отклонил ультиматум Москвы. На фоне провала в МИД России уже прямо шантажируют Запад "тяжелым сценарием" для Украины. Таким образом Кремль якобы хочет заставить Киев выполнять "Минские соглашения".

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