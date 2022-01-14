Россия называет вступление Украины в НАТО своими "красными линиями".

Вашингтон продолжает рассматривать различные сценарии развития событий на российско-украинском приграничье и проводить консультации с союзниками и партнерами.

Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

Он добавил, что у США есть данные о все еще тревожных передвижениях российских войск.

"Я не могу ничего говорить о передвижениях войск с востока на запад России. Это личный вопрос для Минобороны России. Я сказал бы, что примерно 2/3 наращенных войск, которые мы видели вокруг Украины, – это войска, которые мы считаем выведенными из гарнизона. Иными словами, они еще не были на западе страны, а прибыли из других мест. Однако это - их большая часть. Опять же около 1/3 уже была в западных и южных военных округах", - сказал Кирби.

Вскоре он уточнил, что имел в виду, что около трети войск, по оценкам Пентагона, уже были сосредоточены в западной части России. В то же время около 2/3 от всего боевого состава пришли туда из других регионов.

Дислоцированные на границе с Украиной российские войска прибыли изнутри России, пояснил Кирби.

Читайте также"Не идти на поводу": в посольстве США в Украине призвали не верить дезинформации из РФМО США не имеет доказательств, что Путин принял окончательное решение еще раз напасть на Украину, поэтому Вашингтон продолжает поддерживать усилия по дипломатическому решению снятия напряженности.

При этом Кирби добавил, что по-прежнему у США нет подтверждений, что Россия начала отвод войск от границы с Украиной.

Откуда и куда движутся войска России

О переброске МО РФ военных из Восточной Сибири и Дальнего Востока на запад страны писали расследователи из Conflict Intelligence Team.

Журналисты проанализировали около 30 видео, опубликованных в сети, и установили вероятный маршрут движения поездов с военной техникой и личным составом. Речь идет о переброске грузовиков, автозаправщиков, танков, боевых машин пехоты, реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган" и ЗРК "Тор".

По мнению авторов материала, эта техника может присоединиться к силам, "сосредоточенным в оккупированном Крыму и приграничных с Украиной регионах".

Угроза полномасштабного нападения России

С ноября 2021 года международное сообщество обеспокоено тревожными перемещениями российских войск вдоль границы Украины, что похоже на подготовку к полномасштабному наступлению на страну.

По оценкам западных разведданных, Путин может привлечь к нападению на Украину более 100 тысяч военных, а само вторжение может произойти уже зимой 2022 года.

В связи с риском эскалации в российско-украинском приграничье президент США Джо Байден неоднократно общался с российским главой Владимиром Путиным, однако это не помогло уменьшению градусу напряженности.

На фоне угрозы очередного нападения Путин выдвинул требования по невступлению Украины в НАТО, которые Кремль назвал "гарантиями безопасности". Россия утверждает, что войска Альянса в Восточной Европе угрожают ее нацбезопасности.

По этому поводу в Брюсселе состоялась серия встреч представителей РФ, США и НАТО, по результатам которых Альянс отклонил ультиматум Москвы. На фоне провала в МИД России уже прямо шантажируют Запад "тяжелым сценарием" для Украины. Таким образом Кремль якобы хочет заставить Киев выполнять "Минские соглашения".

Вас также могут заинтересовать новости: