Он считает, что украинским силам обороны критически не хватает техники, которую США могли бы предоставить.

В то время как некоторые американские чиновники, недовольные медленным темпом контрнаступления ВСУ, обвиняют в этом украинских военных, генерал США в отставке Марк Арнольд придерживается другого мнения. Как пишет The Washington Post, Арнольд нисколько не удивлен медленными темпами наступления – и он винит в этом Америку.

Комментируя медленные темпы украинского контрнаступления, американский генерал сетует, что украинцам не хватает мобильности, необходимой для прорыва минных полей и заграждений. "Механизированные пехотные и бронетанковые батальоны армии США имеют в каждой ротной команде танки с лопастями противотанковых мин и тяжелые катки. У украинцев этого нет", - отмечает он.

Но, по словам американского военного, украинцам не хватает не только средств разминирования.

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"Если добавить все боевые машины "Брэдли", танки "Леопард-2" и "Челленджер-2" и другое оборудование, украинцы могли укомплектовать только одну бригаду. Только шесть батальонов из примерно 350 батальонов сухопутных войск прошли общевойсковую подготовку в НАТО", - отмечает он, подчеркивая, что этого просто недостаточно, чтобы "сдвинуть ситуацию".

Также ВСУ испытывают проблемы из-за отсутствия превосходства в воздухе. Арнольд отмечает, что во многих случаях российские ударные вертолеты атаковали украинские бронетанковые подразделения, пытавшиеся разминировать минные поля, замедляя их продвижение до минимума

В таких обстоятельствах американский генерал считает темп украинского контрнаступления достаточным.

"Американским военным будет трудно добиться гораздо лучших результатов без господства в воздухе и артиллерийских систем большой дальности… Итак, я доволен прогрессом, который украинцы продемонстрировали на сегодняшний день", - говорит он.

Кроме того, Арнольд отвергает критические замечания со стороны Пентагона в том, что украинцы перенаправили слишком много ресурсов в Бахмут на востоке. Он утверждает, что наступление там "не потребовало больших объемов механизированной техники" и что "украинские операции в различных географических регионах необходимы для связывания российских военных ресурсов и защиты украинских территорий на северо-востоке".

Арнольд надеется, что украинцы смогут прорваться в следующем году

Но только при условии, что они пройдут больше обучения и получат больше оборудования, чем получили в этом году.

"Западная подготовка украинских военных за последние 15 месяцев состояла из 85 процентов базовой подготовки, 5 процентов подготовки командиров небольших подразделений и 10 процентов подготовки батальонов. Эти усилия подготовили менее 5 процентов сухопутных войск Украины и почти не осталось офицеров уровня батальона и выше", - заявляет генерал , подчеркивая, что результаты этой неопытности проявились в замедлении темпа первоначального контрнаступления.

Офицер считает, что стоит нанять отставных западных офицеров для обучения бригад на территории Украины, а не заставлять их отправляться в другие страны, поскольку это позволит быстрее подготовить больше подразделений.

"Запад способен сделать гораздо больше, чтобы помочь положить конец войне, но мы этого не делаем. Это необходимо изменить", - заявляет офицер.

Украинское контрнаступление

Украина начала новую волну контрнаступления в начале лета и уже освободила часть своих территорий на востоке и на юге.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявления о "медленном наступлении", сказал, что такая критика равнозначна плевку в лицо солдата.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что война, начатая Россией против нашей страны, может завершиться до конца года. Все зависит от нескольких факторов, в том числе от успешности контрнаступления.

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