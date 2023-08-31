Все зависит от нескольких факторов, в том числе от успешности контрнаступления.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что война, начатая Россией против нашей страны, может завершиться до конца года, но при определенных условиях.

В интервью португальскому телеканалу RTP глава государства отметил, что "трудно говорить" о дате окончания войны, но это может произойти в ближайшие месяцы. Все зависит от нескольких факторов, в том числе от успешности контрнаступления украинских сил.

Зеленский подчеркнул, что события на фронте станут определяющими для принятия соответствующего политического решения.

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Также президент Украины подчеркнул, что приглашение нашей страны в НАТО может "приблизить конец войны". Украинский президент считает, что Украина станет частью Североатлантического альянса только после войны, но приглашение все же может получить раньше.

Война в Украине - прогнозы относительно даты завершения

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что есть шансы закончить горячую фазу войны к осени или до конца 2023 года. В то же время полковник ВСУ в запасе Роман Рассвет предсказывает, что война закончится в 2024 году.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признался, что не знает когда закончится война в Украине.

В конце июля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал, что украинские военные скоро будут на территории оккупированного полуострова Крым.

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