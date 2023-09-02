Украинский воин сказал, когда наши бойцы смогут стремительно двигаться вперед.

Контрнаступление ВСУ 2023 продолжается, и в августе западные СМИ неоднократно посещали украинских морских пехотинцев, которые воюют против россиян на пути во временно оккупированный город Мариуполь Донецкой области.

Ветеран-морпех Максим, воевавший в Урожайном, сказал, что после первой и второй вражеской линии обороны будет прямой путь к морю, и больше никаких укреплений, сообщает The New York Times. "Мы будем двигаться, как ракеты", - поделился прогнозом воин.

Журналисты добавили, что украинские морпехи воюют на линии, которая проходит на юг вдоль сельской дороги T0158, петляющей через долину реки Мокрые Ялы, где украинцы после начала контрнаступления отбили ряд сел.

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Продолжается украинское контрнаступление - новости, которые стоит знать

Информацию о том, что контрнаступление Украины 2023 началось, украинская сторона подтвердила в начале июня. Позже наши воины освободили ряд населенных пунктов. В частности, 16 августа стало известно, что от россиян освободили Урожайное.

Позже советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что в Запорожской области наши защитники и защитницы смогли проникнуть в середину первого оборонительного эшелона противника, и там продолжаются бои.

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