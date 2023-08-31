Глава МИД подчеркнул, что критика медлительности контрнаступления равнозначна плевку в лицо украинским солдатам.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба советует всем критикам медлительности контрнаступления Сил обороны Украины закрыть рот и самостоятельно попробовать силы на фронте для освобождения украинской земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД Украины сказал на совместном брифинге с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно в городе Толедо, где проходит неформальное заседание глава МИД стран-членов Евросоюза.

"Критика медленного темпа контрнаступления равнозначна плевку в лицо украинского солдата, который ежедневно жертвует своей жизнью для продвижения вперед и освобождения одного километра украинской земли за другим. Я бы рекомендовал всем критикам заткнуться, приехать в Украину и попытаться самостоятельно освободить один квадратный сантиметр", - подчеркнул Кулеба.

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Война в Украине - контрнаступление

Как сообщал УНИАН, во второй половине лета все чаще в западной прессе появлялись статьи о медлительности контрнаступления Украины.

Например, издание Bloomberg писало, что европейские союзники Украины обеспокоены крайне медленными темпами украинского контрнаступления. Они опасаются, что при отсутствии значительного прогресса до наступления зимы США могут прекратить активную поддержку Украины, а Европа не способна обеспечить Киев всем необходимым.

Издание The Washington Post писало, что медленное контрнаступление ухудшает настроения среди украинцев.

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