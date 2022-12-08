Эксперты ISW видят в поведении Путина желание не останавливать войну.

Украина может потерять инициативу на поле боя только в случае "замораживания войны". Соответственно командование ВСУ стремится любой ценой избежать оперативной паузы на фронте.

Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), российская армия зимой будет пытаться перевести войну в режим оперативной паузы. Весной оккупанты, возможно, попытаются пойти в контрнаступление. Интересно, что аналитики ISW согласились с предположениями генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Оперативная пауза зимой, вероятно, преждевременно завершит контрнаступательные операции Украины, увеличит вероятность того, что Украина потеряет инициативу, и предоставит деградированным российским войскам ценную 3-4-месячную отсрочку для восстановления и подготовки к ведению боевых действий на лучшем уровне", – говорится в отчете ISW.

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Эксперты ISW видят в поведении Путина желание не останавливать войну.

"Зацикленность Путина на продолжении наступательных операций вокруг Бахмута и в других местах способствует способности Украины удерживать военную инициативу на других участках боевых действий. Дальнейшие оперативные успехи Украины будут зависеть от способности ВСУ непрерывно продолжать последовательные операции в течение зимы", – считают аналитики.

Война в Украине: прогнозы по ее завершению

Ранее эксперты ISW сообщили, что Кремль готовит население РФ к затяжной войне.

Военный эксперт Олег Жданов подчеркивал, что угроза для Украины может не исчезнуть даже после выхода на границы 1991-го года. В то же время советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что после войны произойдет демилитаризация отдельных областей России.