По словам эксперта, даже после этого война может не закончиться.

Если Вооруженные силы Украины выйдут на границы 1991-го года, это будет означать полный разгром российской военной машины.

Как отметил Олег Жданов, вряд ли после такого кремлевский диктатор Владимир Путин будет продолжать попытки наступления на Украину. Вместе с тем эксперт считает, что даже в таком случае война может не закончиться.

"Выход на границы 91-гого года может означать конец горячей фазы войны. Далее будет возможным такой вариант, как в Израиле. Это при условии, если Путин и его банда еще будут оставаться в Кремле и править. То есть выход на границы 1991-го года может не означать конец этой войне", – заявил Жданов.

При этом он добавил, что одна из задач этой войны – вытянуть из России весь военный потенциал, который она сегодня может выставить.

Война в Украине: ВСУ освобождают территории

ВСУ уже освободили почти 1,9 тысяч населенных пунктов, но еще почти столько же украинских городов и сел пока остаются в оккупации, рассказал президент Владимир Зеленский:

"Сотни наших городов и сел просто сожжены дотла из-за российских ударов. 1888 населенных пунктов нам уже удалось освободить от оккупации. Но еще почти столько же украинских городов и сел остаются в оккупации. А это значит, что сейчас на поле боя в Украине решается судьба миллионов людей".

Тем временем общие боевые потери России на войне против Украины по состоянию на 7 декабря достигли отметки в 92 тысячи 740 захватчиков.