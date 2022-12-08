Впрочем, российская аудитория его заявления воспринимает весьма позитивно.

Российский диктатор Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они заметили, что во время встречи с Советом по развитию гражданского общества и правам человека Путин заявил, что война в Украине, которую в РФ называют "спецоперацией" может быть "длительным процессом", а захват новых территорий является важным результатом для России.

Кроме того, аналитики обратили внимание, что на этой встрече Путин сравнил себя с российским царем Петром первым и заявил, что Россия сейчас контролирует Азовское море, за которое боролся царь.

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"Эта отсылка на русскую имперскую историю явно очерчивает нынешние цели Путина в Украине, как откровенно империалистические и все еще максималистские. Путин настраивает российскую внутреннюю аудиторию на затяжную, изнурительную войну в Украине, цель которой – завоевание новых украинских территорий", – отмечают в ISW.

Империалистические заявления Путина создают дополнительные условия для затягивания войны. Впрочем, аналитики отметили, что российское информационное пространство положительно их восприняло. Один из российских блогеров, комментируя заявления диктатора, сравнил Украину с Сирией, отметив, что российские войска начали ощущать победы на поле боя лишь спустя годы после начала операции.

"Путин, похоже, не желает рисковать потерей внутреннего импульса, даже ненадолго остановив свои наступательные операции, не говоря уже о том, чтобы отступить от своих целей, которые, как он все четче дает понять, включают в себя восстановление российской империи в той или иной форме", – подытожили аналитики.

Путин делает вид, что хочет переговоров: что известно

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин делает все, чтобы Россия продолжила воевать, лишь бы не признаваться себе и другим, что была сделана историческая ошибка.

"Очевидно, что диктатор проиграл. Однако он делает все, чтобы Россия продолжила воевать, лишь бы не признаваться себе и другим, что была сделана историческая ошибка. Если Россия чувствует себя загнанной в угол, она должна винить только себя", - сказал президент.

Россия неожиданно несколько раз публично объявила о готовности к переговорам о мире с Украиной. Впрочем, Украина настаивает на деоккупации своих территорий и выводу войск. В частности, ранее советник председателя ОП Михаил Подоляк заявлял, что Кремль не предлагает ни одного мирного переговорного процесса, а просто хочет закрепиться на территориях Украины, оккупированных после начала полномасштабного вторжения.

По словам источников NBC News, некоторые западные чиновники считают зима - хороший момент для начала переговоров между Украиной и РФ, поскольку не верять, что обе страны смогут достичь своих целей в войне.

На днях президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о готовности поговорить с Путиным в консультации с Францией и НАТО, если тот "продемонстрирует заинтересованность в завершении войны".

В Кремле ответили, что отказ США признать аннексированные территории "затрудняет поиск почвы для взаимного обсуждения".

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