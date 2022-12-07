По его словам, произойдет конвенционная война, которую Россия проиграет.

Полномасштабная война между Россией и Украиной закончится не только возвращением оккупированных территорий, но и демилитаризацией приграничья РФ.

Об этом заявил советник офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона. По его словам, произойдет конвенционная война, которую Россия проиграет.

Подоляк подчеркнул, что сейчас не получится ограничиться исключительно границами 1991 года. Оккупационным войскам придется отойти на 50-100 км от границы.

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"Россия постепенно будет отходить к границам 1991 года, однако там, скорее всего, не остановится, потому что необходимо будет отойти в рамках действительно переговорного процесса. Надо будет демилитаризовать определенную территорию у международных границ РФ с Украиной. Российские войска отойдут на километров 50-100 от границы, так будут происходить события", - пояснил он.

Война в Украине: последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты готовят контрнаступление. Они хотят атаковать на Купянском направлении. В то же время в НАТО считают, что Россия готовит крупное наступление весной.

Скептические настроения не подорвали военную поддержку Западом Украины. На седьмом заседании "Рамштайну" было принято решение помочь ВСУ с оружием, чтобы" не сбавлять темпы " в наступлениях.

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