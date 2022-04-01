Когда БМП могут быть доставлены в Украину – неизвестно, но этот процесс займет несколько недель.

Минобороны Германии одобрило поставки Украине боевых машин пехоты (БМП) из запасов бывшей ГДР, которые сейчас находятся в Чехии.

Об этом сообщают немецкие издания Welt am Sonntag и Spiegel со ссылкой на свои источники.

В частности, речь идет о 58 БМП (PbV-501, ранее известных как БМП-1), оснащенных пушкой и пулеметами.

БМП в конце 90-х годов были переданы Швеции, а затем проданы чешской компании, которая теперь хочет продать их Украине. Для этого нужно было получить согласие Германии как страны происхождения.

Ранее, по данным изданий, немецкое правительство блокировало попытки продать эти БМП Украине, предпринятые еще в 2019 году. В правительстве Ангелы Меркель не хотели одобрять решение, считая, что это помешает диалогу с Россией. После радикального изменения политики Германии с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, в правительстве Олафа Шольца все равно отказывались говорить о поставках артиллерии или танков.

СМИ допускают, что на смену позиции немецкого правительства повлияло и впечатление от войны в Украине, и давление со стороны западных партнеров. 30 марта министр обороны Кристин Ламбрехт говорила со своим американским коллегой, а также во время визита в Вашингтон звонила по телефону министру обороны Украины. В четверг в немецком Минобороны сообщили в Прагу, что правительство одобрило передачу БМП Украине.

Spiegel отмечает, что в этот раз согласие Берлина поступило очень быстро – чешская компания, являющаяся нынешним владельцем БМП, направила свой запрос 24 марта.

Когда БМП могут оказаться в Украине – неизвестно, но этот процесс однозначно займет несколько недель, потому что сначала технику нужно будет проверить и починить.

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