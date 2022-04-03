Мировые лидеры не смогли обойти своим вниманием зверства россиян в Буче.

Жуткие кадры из Бучи на Киевщине, освобожденной от российских оккупантов, всколыхнули весь мир. Массовые убийства мирного населения, изнасилования, издевательства, пытки людей, братские могилы и изуродованные тела украинцев прямо посреди улиц - ад 21 века, который устроила армия РФ в Украине.

Мировые лидеры не смогли обойти своим вниманием эти зверства россиян. Так, Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал провести независимое расследование.

"Я глубоко шокирован фотографиями мирных жителей, убитых в Буче. Крайне важно, чтобы независимое расследование привело к эффективной ответственности", – написал чиновник в Twitter.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после сообщений о массовых убийствах в Буче анонсировала новые антироссийские санкции.

"Фотографии из Бучи невозможно вынести. Жестокость Путина не имеет никаких границ, она уничтожает целые невинные семьи. Мы сделаем санкции против РФ еще жестче и продолжим поддерживать оборону Украины", - отметила она в Twitter.

Лидеры Франции и Германии также сделали заявления о массовых убийствах россиянами мирных жителей Бучи и других оккупированных городов и сел Украины.

"Фото, которые поступают из Бучи, освобожденного города под Киевом, невыносимы. На улицах сотни трусливо убитых мирных жителей", - написал президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Страшные и ужасные кадры доходят до нас из Украины. В Буче расстреливали мирных жителей, в том числе женщин, детей и стариков", - написал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц подчеркнул, что речь идет о последствиях действий армии РФ, поскольку "Буча еще несколько дней назад контролировалась российскими военными". Он также отметил, что международные организации должны получить доступ к этим территориям, чтобы документировать преступления.

Макрон воспользовался случаем, чтобы выразить "сочувствие жертвам и солидарность с украинцами". Главы государств подчеркнули необходимость расследовать бучанскую трагедию.

"Мы должны неустанно расследовать преступления российских военных и привлекать виновных к ответственности", - заявил Шольц.

"Российским властям придется отвечать за эти преступления", - дополнил его Макрон.

На трагедию в Украине отреагировала и президент Молдовы Майя Санду, которая накануне решила не вводить санкции против России и сохранить нейтралитет. По ее словам, в Молдове 4 апреля объявили днем траура в память о погибших мирных жителях Украины.

Министр иностранных дел Элизабет Трасс потрясена зверствами российских захватчиков в Буче и других городах Украины.

"Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщения о нападениях на невинных мирных жителей отвратительны. Великобритания сотрудничает с другими для сбора доказательств по расследованию военных преступлений. Виновные будут привлечены к ответственности", - написала Трасс в Twitter.

Министерство иностранных дел Чехии обвинило режим Путина в убийствах российских военных на мирных жителей Украины.

"Систематические убийства мирных жителей, совершенные бегущей российской армией, - еще одно отвратительное военное преступление, совершенное путинским режимом. Чехия вместе с союзниками будет добиваться справедливости, поскольку виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении в Twitter.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты готовы "очень скоро" ввести новые санкции против РФ. Такое заявление он сделал в эфире MSNBC Sunday, ответчики на вопрос, как США отреагирует на призыв Владимира Зеленского ввести новые санкции за преступления РФ в Буче.

"Когда речь идет о наши санкции, мы всегда говорили, что мы будем продолжать оказывать давление на президента Путина, на Кремль, на всех, кто его окружает, включая олигархов и приближенных, которые предоставляют полномочия этой войне против Украины... Поэтому я подозреваю, что очень скоро вы увидите дополнительные действия", - заявил он.

Представитель Госдепа также заявил, что США сделают все возможное для привлечения ответственности виновников этого преступления.

"Мы уже увидели, что российские войска совершили военные преступления. Теперь мы делаем, мы собираем информацию, во-первых, чтобы осветить то, что они делают, но и также для того, чтобы обеспечить привлечение к ответственности всех тех, кто совершил эти преступления. Это наша миссия", - продолжил он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил "отвратительные атаки" России на мирных жителей Украины в Буче и Ирпене:

"Подлые нападения России на мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине. Никакое опровержение или дезинформация Кремля не могут скрыть то, что, как мы все знаем, является правдой: Путин в отчаянии, его вторжение терпит неудачу, а решимость Украины никогда не была такой сильной. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина. Британия была в авангарде поддержки международного уголовного суда в расследовании зверств, совершенных в Украине. Мы не успокоимся, пока не восторжествует правосудие", - подчеркнул Джонсон.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тоже поражена сообщениями о невыразимых ужасах в районах Украины, которые покидает Россия.

"Необходимо срочно провести независимое расследование", - заявила она.

Фон дер Ляйен также выразила уверенность в том, что виновные будут привлечены к ответственности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал гибель мирных жителей в Буче "неприемлемым" и заявил, что это - "жестокость в отношении гражданского населения, которую мы в Европе не видели десятилетиями".

"Бучанская резня": что известно о зверствах оккупантов на Киевщине

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов. Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

Вечером 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освобождено от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей. Дмитрий Комаров показал ужасные кадры из Бучи и рассказал, что жители просто плачут, когда видят хлеб. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей. Украинцев хоронили в братских могилах. Некоторые трупы оставались прямо посреди улиц.

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