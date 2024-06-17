Военный эксперт рассказал, в чем прежде всего помогут первые переданные Украине истребители F-16.

С помощью дальнобойного оборудования на F-16 аэродром "Энгельс" в РФ, который расположен на расстоянии 600 км от границы с Украиной и где сейчас базируется значительная часть военной авиации агрессоров, можно превратить в пепел, но сейчас есть политический момент.

Об этом сказал военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона, комментируя важность оснащения западных истребителей дальнобойным оборудованием, ракетами с дальностью до 1 тысячи километров.

"Есть такая ракета AGM-158 JASSM - очень хорошая, дальнобойная, до 900 км, тяжелая боевая часть - до полутонны. Мы же понимаем, что штатные боевые системы - это "Сыч", "Ярость" - это 50-70 кг боевой нагрузки, не более. И помним, что стратегический аэродром в "Энегельсе", где россияне до сих пор дислоцируют Ту-95 МС, это всего навсего 600 км. Его действительно можно превратить в пепел. А если бы еще сожгли несколько машин, то это был бы огромный шаг вперед. Но есть политический момент. Пока США не задекларировали, что именно такую ракету передадут. И пока мы имеем разрешение работать вглубь их территории исключительно Системами Хаймерс штатными боеприпасами М-31А-1, или М-31А-2 на расстояние 84 км. Но где есть первый шаг, там может быть и второй", - сказал он.

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По словам Черника, передача нам первых F-16 в первую очередь поможет по-настоящему изменить ситуацию в части, касающейся корректируемых авиационных бомб.

"Очень досадная проблема. В сутки их сбрасывают до 100 бомб тяжелых калибров ФАб-250, ФАБ-500, и самое главное, УПАБ-1500 - полторы тонны это очень серьезно. Сбрасывает их в основном СУ-34 с расстояния где-то 40-70 км от той точки, где бомба должна взорваться. И к сожалению, саму бомбу мы сбить не можем, пока таких технологий нет", - отметил Черник.

Как он пояснил, эта бомба движется очень быстро, движется по диагонали, а самолет должен подняться очень высоко - на 15 км.

"А это фантастическая цель для ракеты AIM-120 AMRAAM, которая в лучшей модификации может наносить удары на 180 км. F-16 может брать на борт до 6 таких ракет. Если 3-4 ракеты вылетели в сторону одного борта, он обречен. Напомню, мы Петриотами в феврале с.г. сбили более 10 самолетов россиян. Если бы за условный месяц сбить машин 15-20, они точно прекратят их применять. Потому что за год в строй могут ставить не более 6 единиц. А рабочих у них около 80", - отметил Черник.

Истребители для Украины

Как сообщал УНИАН, Украина должна получить от Дании в ближайшее время истребители F-16, заявил Зеленский. Копенгаген отдает Украине все свои самолеты.

Быстрого эффекта от истребители F-16, которые должны поступить от партнеров, ожидать не стоит, сказал представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Аналитик Bild по анализу открытых данных Юлиан Рьопке отметил, что ВСУ меняют стратегию на фронте под будущие F-16, концентрируясь на уничтожении российской ПВО.

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