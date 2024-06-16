Президент Украины обсудил вопрос передачи самолетов с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Истребители F-16 от Дании поступят в Украину в ближайшее время, заявил президент Владимир Зеленский.

"Благодарен Метте Фредериксен за участие в Саммите мира и активное содействие Дании в привлечении стран Глобального Юга к реализации Формулы мира. Во время встречи у нас была возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят в Украину в ближайшее время", - отметил он.

Зеленский добавил, что отдельно обсудил с премьер-министром Дании утверждение переговорной рамки и начало переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне.

Видео дня

Новость обновляется…