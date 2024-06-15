Когда в Украину прибудут F-16 и появится превосходство в воздухе, захваченные территории можно будет освободить.

ВСУ меняют стратегию на фронте под будущие F-16, концентрируясь на уничтожении российской ПВО.

Об этом пишет аналитик Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, комментируя недавние видео уничтожения в Украине российского ЗРК "Бук-М2" и радиорелейного комплекса связи Р-416ГМ "Гранит-М". Ранее ВСУ также атаковали несколько комплексов С-300 и С-400, в том числе в Крыму и приграничных областях России.

"По мнению Рёпке, почти ежедневные удары по российской ПВО — часть новой стратегии Украины, рассчитанной на прибытие истребителей F-16 на фронт осенью или зимой. Для Киева уничтожать российскую ПВО сейчас важнее, чем удерживать небольшие сёла в Донбассе. Если у Украины появится превосходство в воздухе, их можно будет освободить", - пишет издание.

Видео дня

Как рассказал Bild экс-глава оперативного штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге, Украина тщательно и систематически готовит использование своих Су-24 с британскими и французскими крылатыми ракетами, а также применение F-16. Для этого она использует диверсионные и специальные операции, а также высокоточное оружие для уничтожения российских радаров, систем воздушного наблюдения и противовоздушной обороны.

В то же время Рёпке указывает на слабые стороны новой стратегии ВСУ.

"Во-первых, у России сотни систем ПВО. На данный момент уничтожена максимум треть из них. Во-вторых, окончательного срока и плана ввода в бой F-16 до сих пор нет", - отмечает Bild.

Война в украине - новости

Ранее Bild сообщал, что российские войска снова пошли в наступление на нескольких направлениях и расширяют плацдарм вокруг Очеретино, захвачено село Новоалександровка. Таким образом, отмечали в издании оккупанты пытаются перерезать трассу T0504, основной путь снабжения ВСУ на этом направлении.

Ранее эксперт Александр Коваленко отмечал, что на юге и в Крыму использование бортов F-16 и наведение на цели будет проще, поскольку в этих локациях могут достаточно свободно работать западные самолеты ДРЛС. Сложнее будет использовать F-16 на востоке, важно обеспечить им возможность безопасно выполнять боевые задачи.

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