Киев недоволен количеством пилотов для учений на F-16, отмечают чиновники.

Украина и ее западные союзники ведут дискуссии относительно скорости и масштаба подготовки пилотов истребителей F-16. В Киеве требуют от партнеров расширить программу, однако союзники говорят, что украинские пилоты еще не готовы массово летать на F-16, пишет Politico.

По словам украинских чиновников, Украина имеет 30 пилотов, которые готовы начать обучение на этих самолетах, однако из-за недостаточного количества мест в учебных центрах в США и Дании они не могут этого сделать. Чиновники отметили, что им срочно нужно больше пилотов, которые будут готовы управлять самолетами, чтобы помочь противостоять российским оккупантам на поле боя.

Однако американские чиновники отметили, что самолеты будут прибывать траншами, а учебный центр в Аризоне может одновременно готовить только 12 пилотов.

Видео дня

"Когда они разворачивают эти возможности, вы хотите, чтобы они могли эффективно их использовать. F-16 не принесет пользы, если его уничтожат в первый же день", - объяснил анонимно один высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

В то же время представитель Минобороны опроверг заявление Украины о том, что 30 пилотов ждут начала обучения. По его словам, украинцы, которые находятся в очереди, имеют проблемы с английским языком и программой полетов.

"Количество тренировок на F-16 достаточно мизерное", - отметил чиновник.

Кроме того, западные официальные лица в Брюсселе сообщили, что Украине нужны не только пилоты, но и специалисты по техническому обслуживанию и инфраструктуре для их поддержки.

"Вам нужны не только пилоты. Техническое обслуживание также является ключевой частью этого процесса и подготовка технического персонала", - отметил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал К.К. Браун, карьерный пилот F-16.

F-16 для Украины - последние новости

Ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что в 2024 году Украина сможет получить 14 истребителей F-16. По его словам, ВСУ сначала будут использовать самолеты, чтобы отогнать авиацию противника и наносить удары по наземным целям оккупантов.

Также сообщалось, что Румыния оплатит обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Министерство обороны страны покроет расходы на обучение, питание, транспорт, топливо, специальное оборудование и другие сопутствующие товары и услуги.

Вас также могут заинтересовать новости: