Опрошенные родственники бойцов из упомянутого списка, ознакомившись с видеоматериалами, продемонстрированными российскими пропагандистами якобы с места авиакатастрофы, пока не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, которые бы указывали на их родных.

Во время запланированного обмена пленными 24 января в Украину должны были вернуться 65 украинских защитников Украины из списка, который был распространен российскими пропагандистами после аварии Ил-79 в РФ. Об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными в Facebook.

Во время встречи с родным и близкими украинских военнопленных секретарь координационного штаба Дмитрий Усов заявил, что российская сторона на неоднократные обращения, с большой задержкой предоставила ответ, сославшись на один из списков, ранее опубликованных на российских пропагандистских ресурсах.

"Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках запланированного обмена 24 января", - сказано в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что опрошенные родственники украинских защитников из упомянутого списка, ознакомившись с видеоматериалами, продемонстрированными российскими пропагандистами якобы с места авиатрощи, пока не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, которые бы указывали на их родных.

Представители координационного штаба подчеркнули, что семьи военнопленных будут проинформированы о судьбе их родных, как только уполномоченные органы будут обладать четкой и достоверной информацией по этому поводу.

Глава Коордштаба Кирилл Буданов подчеркнул, что сейчас отсутствует достоверная и исчерпывающая информация по поводу того, кто мог на самом деле находиться на борту упомянутого самолета.

"Мы собираем и тщательно анализируем всю имеющуюся информацию по этому поводу из очень многих источников. Пока отсутствуют сведения, указывающие на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей. В то же время версия российской пропаганды о том, что указанный Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен до сих пор вызывает много вопросов", - отметил начальник ГУР МОУ.

Сорван обмен 24 января - детали

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что сорван 24 января обмен пленными должен был быть одним из крупнейших за время полномасштабной войны.

Относительно якобы "списков" украинских военнопленных с борта Ил-76, которые были опубликованы российскими пропагандистами, Юсов тогда заметил, что изучается вся информация из всех источников. Также происходит коммуникация с семьями пленных.

"Списки, которые появляются через источники российской пропаганды, появляются для того, чтобы протестировать реакцию, вызвать реакцию. Комментировать их мы не будем", - подчеркнул представитель ГУР.

В то же время он отметил, что если Россия захочет официально обнародовать списки публично, через структуры, которые касаются прямой работы с военнопленными, - Министерство обороны, спецслужбы, Гуманитарный штаб, другие структуры, - тогда будут и официальные комментарии.

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